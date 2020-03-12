Союзные генетики помогут в поисках преступников

Постоянный Комитет Союзного государства провел мониторинг реализации российской стороной программы "ДНК-идентификация".

Это одна из самых инновационных программ, над которой трудятся ученые Беларуси и России. Она включает различные направления исследований использования ДНК в медицине, криминалистике, спорте. В этот раз комиссия приехала в Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, где сосредоточена работа на возможном использовании ДНК в криминалистике.

В лаборатории геномной географии нас встречает ее заведующий, доктор биологических наук Олег Балановский. Здесь проводят анализ ДНК людей из разных населенных пунктов Беларуси и России - это позволит создать набор реактивов, по которым можно будет определить, откуда человек родом. Например, при наличии информации о ДНК конкретного человека всего лишь по капельке его крови ученые определят географическую точку, где тот родился. Именно этот метод помог всего за несколько дней определить личность "смертника" - исполнителя недавнего теракта в аэропорту Домодедово. Кстати, эту уникальную работу выполнили Олег Балановский и его коллеги. Чтобы добиться нужной точности, необходимо провести анализ десятков тысяч образцов. Это огромная работа. Как рассказал биолог, сейчас ее помогают делать роботы. Они выполняют объем работы, с которым сложно справиться даже коллективу в 20 человек. Стоят роботы недешево - от трех до десяти миллионов российских рублей.

Во второй лаборатории, куда мы тоже заглянули, идет работа над самими реактивами.

Как рассказал завлабораторией профессор Евгений Рогаев, еще одно направление работы связано с так называемой деградированной ДНК. Это когда она оказывается в неблагоприятных условиях и может быть плохого качества. Реактивы, которые здесь разрабатываются, помогут следователям работать и с такой ДНК.

- Это будет некий контейнер с пробирками, в которых содержатся реагенты. А также инструменты для сбора ДНК на месте преступления и необходимые инструкции, - пояснил присутствующим директор института, член-корреспондент РАН Александр Кудрявцев. - Мы стараемся сделать так, чтобы этот набор конкурировал с западными аналогами. Сейчас все криминалистические тест-системы закупаются за рубежом. Они очень дороги. Но дело даже не в этом. Западные наборы сделаны для других народов, они не всегда точно подходят под задачи наших следователей. Потому что не учитывает особенности народонаселения России, Беларуси и сопредельных с нами стран.

По словам Кудрявцева, необходимо сделать так, чтобы реагенты могли применяться на оборудовании, доступном нашим следователям. Сегодня не в каждой лаборатории стоят высокопроизводительные приборы для расшифровки ДНК. Нужен такой тест-набор, которым смогли бы пользоваться во всех криминалистических лабораториях Союзного государства. Этот же набор можно будет использовать и в МЧС, и в минобороны.

Прямая речь

Олег Леснов, заместитель начальника Департамента экономики и отраслевых программ Постоянного Комитета Союзного государства:

"Мониторинг - это системное мероприятие, которое проводится Постоянным Комитетом Союзного государства в соответствии с графиком на текущий год. Мы смотрим, насколько полно выполняются мероприятия программ, как тратятся финансовые ресурсы из бюджета Союзного государства. Сейчас наша оценка довольно позитивная. Считаем, что системная работа в институте хорошо поставлена. Есть определенные моменты, на которые мы обратили внимание, но это рабочие вопросы, которые и решаются в рабочем порядке. В целом же программа реализуется, работы идут в соответствии с графиком и паспортом программы".