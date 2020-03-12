Совет Федерации планирует уже в пятницу получить постановления всех парламентов регионов с отзывом на поправки в Конституцию РФ. В субботу, 14 марта, сенаторы намерены подвести итоги голосования в субъектах на внеплановом пленарном заседании.

Как рассказал на пресс-конференции глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в середине дня четверга в Совфед поступило уже 63 постановления региональных парламентов. "Они все положительные", - проинформировал сенатор. Судя по графику заседаний, все субъекты успеют высказаться по поправкам в Конституцию до конца дня в пятницу, добавил он.

Уже имеющихся постановлений достаточно для того, чтобы внести вопрос в повестку пленарного заседания, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Закон одобрен всеми регионами, представившими свою позицию, а это уже более двух третей. И документы еще продолжают поступать, - сказала она журналистам. - Таким образом Совет Федерации может вынести на голосование постановление об установлении результатов рассмотрения законодательными собраниями субъектов закона о поправке к Конституции уже на свое ближайшее заседание. Оно запланировано на 14 марта, на эту субботу. Будем включать в повестку".

Все регионы успеют высказаться по поправкам до конца дня в пятницу

"Следующий шаг - установление результатов голосования в законодательных органах субъектов Советом Федерации. После этого президент подписывает закон и направляет его в Конституционный суд. После ответа КС президент издает указ о процедуре общероссийского голосования", - пояснил Клишас порядок действий.

После назначения даты голосования основную работу по процедуре принятия поправок будет вести Центризбирком. Ему уже поручено подготовить и провести голосование, нормативная база находится в высокой степени готовности.

Но это не означает, что созданная президентом рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию останется не у дел. По словам Клишаса, который является сопредседателем группы, она проведет еще одно заседание и подготовит для президента доклад о том, какие не вошедшие в Основной Закон предложения следует закрепить в других нормативных актах.

Кроме того, члены рабочей группы поедут в регионы, чтобы разъяснять гражданам суть поправок, вынесенных на голосование. "Многие из этих поправок написаны очень специальным языком, - признал Клишас, - мы работаем над Основным Законом и выдерживаем определенные правила". Члены группы переведут положения закона с языка конституционного права на повседневный и объяснят, что означают те или иные нормы для жизни людей. "У нас, к сожалению, люди зачастую обсуждали не текст поправки, а что-то по поводу нее придумывали, потом пугались того, что придумали, потом начинали критиковать и обсуждать свои страхи", - отметил Клишас. "Давайте придерживаться текста", - призвал он.

Хроника

Парламенты в регионах поддержали поправки в Конституцию

Региональные парламентарии оперативно приступили к рассмотрению закона об изменениях Конституции. В четверг, на следующий день после утверждения закона Госдумой и одобрения Советом Федерации, во многих регионах состоялись внеочередные заседания заксобраний и дум.

Раньше всех остальных закон о поправках в Конституцию рассмотрели депутаты дальневосточных регионов. Во всех высказались за изменения. Парламентарии Приморского края отметили, что "предлагаемые поправки в Конституцию определят правовую конструкцию государства на десятилетия вперед". В Сахалинской области особо подчеркнули важность поправок для округа.

- Для нас, дальневосточников, как и для всех жителей приграничных регионов, жизненно важно, что в Конституции будет закреплено положение о территориальной целостности России, - заявил спикер парламента Андрей Хапочкин. - Точка зрения сахалинских парламентариев по этому вопросу известна: для нас курильской проблемы нет, как нет лишних российских земель.

Вслед за Дальним Востоком внеочередные заседания провели законодатели Сибири, Поволжья, Северного Кавказа и других территорий. Поправки одобрялись где-то единодушно, где-то большинством голосов. Фракции КПРФ в регионах, как и их федеральные коллеги в Госдуме, при голосовании предпочли воздержаться. Основная причина - не все поправки, внесенные КПРФ, включены в итоговый вариант.

Так, в Томской области "за" проголосовали 32 депутата законодательной Думы, а вот четверо депутатов от КПРФ воздержались. Заксобрание Новосибирской области изменения в Конституцию поддержало единогласно. В Крыму "за" проголосовали 67 из 69 присутствовавших на заседании парламентариев. Глава республики Сергей Аксенов, выступая перед депутатами, особо отметил законодательное закрепление незыблемости российских границ, что непосредственно касается Крыма.

- По известным причинам мы были лишены возможности участвовать в конституционном процессе, завершившемся принятием Основного Закона в декабре 1993 года, того самого, по которому мы живем и в который теперь нам предстоит вносить важные изменения, - напомнил спикер крымского парламента Владимир Константинов. - За российской политической жизнью мы могли наблюдать тогда только со стороны. Теперь же мы в полной мере берем на себя ответственность за будущее страны, строим ее, охраняем и развиваем. Это еще одна яркая демонстрация нашего возвращения домой, полная и окончательная интеграция Крыма в российское политико-правовое пространство.

- Закон наполняет конкретным содержанием понятие социального государства. Закрепляется защита гарантий и уважение человека труда, - отметил, предваряя обсуждение документа на сессии, председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев. - Россия чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, умаление значения подвига народа не допускается. На уровне Конституции наша страна объявляется правопреемницей Советского Союза.

В поддержку поправок выступили и депутаты государственного собрания - курултая Республики Башкортостан.

- Эта тема сегодня, пожалуй, стоит на первом месте в повестке дня политической и общественной жизни страны, - прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. - Это и неудивительно, поскольку вопрос затрагивает интересы не только каждого жителя современной России, но и новые поколения, которым еще только предстоит родиться, поправки вносятся на десятилетия, а возможно, и на века. Перечень предложенных изменений расширяет и конкретизирует социальные гарантии, закрепляет на конституционном уровне особую защиту прав детей, возводит в ранг конституционных приоритетов целостность и независимость нашего государства. В условиях гибкости современного политического процесса это должно стать страховкой от неожиданных "инициатив", которые потенциально могут ухудшить положение жителей нашей страны.

Спикер парламента подчеркнул, что граждане должны четко понимать, за что им предстоит отдать свой голос 22 апреля. "В связи с этим считаю обязанностью парламентариев всех уровней провести разъяснительную работу с избирателями, донести до людей смысл каждой поправки", - призвал он коллег.

К общению с жителями готовятся и в Челябинской области. "Впереди - большая разъяснительная работа в избирательных округах, - заявил спикер областного Заксобрания Владимир Мякуш. - Теперь депутаты всех уровней, от сельских поселений до городских округов, должны встретиться с избирателями и рассказать о значении принимаемых поправок и их плюсах для граждан. России сейчас больше всего нужна социально-политическая стабильность, нам уже хватило революций".

Подготовили Юлия Гарднер, Ольга Горюнова, Наталья Граф, Никита Зайков, Дмитрий Мальков, Алексей Вакуленко, Михаил Пинкус, Марина Ледяева.