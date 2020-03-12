Стартовый этап "Формулы-1" будет перенесен

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австралии - будет перенесен на неопределенный срок.

Как сообщает BBC, причиной для такого решения послужило распространение коронавируса по странам мира. Этап в Австралии должен был состояться 13-15 марта в Мельбурне.

В четверг стало известно, что его должна была пропустить британская команда "Макларен", чей сотрудник заболел коронавирусом. Однако к вечеру стало известно, что сама гонка не состоится.

Также пока неизвестно, на какую дату будет перенесен этот этап.

Ранее руководство "Формулы-1" сообщило об отмене Гран-при Китая.