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12.03.2020 19:15
Рубрика: Спорт

Стартовый этап "Формулы-1" будет перенесен

Текст: Максим Домчев

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австралии - будет перенесен на неопределенный срок.

Фото: Reuters
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Как сообщает BBC, причиной для такого решения послужило распространение коронавируса по странам мира. Этап в Австралии должен был состояться 13-15 марта в Мельбурне.

В четверг стало известно, что его должна была пропустить британская команда "Макларен", чей сотрудник заболел коронавирусом. Однако к вечеру стало известно, что сама гонка не состоится.

Также пока неизвестно, на какую дату будет перенесен этот этап.

Ранее руководство "Формулы-1" сообщило об отмене Гран-при Китая.

Спорт Формула-1 Распространение коронавируса COVID-19

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