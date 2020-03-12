Сын Тома Хэнкса подтвердил, что его родители заразились коронавирусом

Чет Хэнкс, сын актера Тома Хэнкса, рассказал в соцсетях о состоянии своего отца.

Напомним: ранее сам лауреат "Оскара" сообщил, что они с женой, Ритой Уилсон, заразились коронавирусом во время поездки в Австралию - на съемках байопика Элвиса Пресли с Томом в одной из главных ролей.

Как рассказал подписчикам Чет, ярко выраженных симптомов заболевания у родителей нет. Они спокойны и проходят все предписанные в такой ситуации медицинские процедуры.

По мнению сына актера, поводов для волнений нет.

Тому и Рите по 63 года. Уилсон, американская актриса, певица и кинопродюсер, - вторая жена Хэнкса, пара поженилась в 1988 году. Честер "Чет" Марлон Хэнкс - их старший сын.