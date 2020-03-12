У советника верховного лидера Ирана диагностирован коронавирус

В Иране из-за симптомов коронавируса в домашний карантин помещен советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, передает РИА Новости со ссылкой на государственную телерадиокомпанию IRIB.

Сам 74-летний больной чувствует себя нормально и его состояние, по его словам, улучшается.

Отмечается, что сам Велаяти, как медик по профессии, активно участвовал мероприятиях, связанных с противодействием коронавирусу и как официальный спикер активно комментировал позицию властей по ситуации с коронавирусом.

Напомним, что Иран является одной из стран с наибольшим числом зараженных. По последним данным, зафиксированы 10 075 случаев заражения, из них 429 с летальным исходом. При этом более 3,2 тысячи человек выздоровели.