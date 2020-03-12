У встречавшегося с Трампом секретаря Болсонару обнаружен коронавирус

Фабио Вайнгартен, глава секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Жаира Болсонару, заболел коронавирусом. Это подтвердили анализы, сообщает портал Globo.

Напомним, что на прошлой неделе бразильский лидер и Вайнгартен встречались с президентом США Дональдом Трампом.

Это первый тест на коронавирус у главы секретариата, уточняет портал. Сейчас Вайнгартен находится в изоляции. Медики ждут результатов повторных анализов.

Напомним, ранее издание Estado de S. Paulo сообщало о том, что президента Бразилии Жаира Болсонару поместили под наблюдение врачей в связи с подозрением на COVID-19 у Вайнгартена.