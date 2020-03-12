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12.03.2020 19:20
Рубрика: В мире

У встречавшегося с Трампом секретаря Болсонару обнаружен коронавирус

Текст: Диана Ковалева

Фабио Вайнгартен, глава секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Жаира Болсонару, заболел коронавирусом. Это подтвердили анализы, сообщает портал Globo.

Фото: Doug Mills/The New York Times via AP
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Напомним, что на прошлой неделе бразильский лидер и Вайнгартен встречались с президентом США Дональдом Трампом.

Это первый тест на коронавирус у главы секретариата, уточняет портал. Сейчас Вайнгартен находится в изоляции. Медики ждут результатов повторных анализов.

Напомним, ранее издание Estado de S. Paulo сообщало о том, что президента Бразилии Жаира Болсонару поместили под наблюдение врачей в связи с подозрением на COVID-19 у Вайнгартена.

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