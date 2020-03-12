Ученые нашли новую причину старения

Ученые МГУ имени М.В. Ломоносова открыли новую причину биологического старения. Коллектив специалистов под руководством академика Владимира Скулачева обнаружил ее в митохондриях, а проще говоря, в "электростанциях" живых клеток.

Вместе с полезной энергией митохондрии вырабатывают и очень ядовитые вещества - активные формы кислорода. И чем старше человек, тем больше становится их критическая масса: они повреждают белки, вносят мутации в ДНК. Но что служит "спусковым крючком" для этих массовых и разрушительных процессов в организме? До недавнего времени исследователям приходилось лишь гадать.

- Часть ученых связывали это с чисто случайными повреждениями. Но согласно нашей гипотезе, такое скоординированное увеличение продукции активных форм кислорода при старении должно быть каким-то образом запрограммировано в организме, - говорит завлабораторией молекулярных механизмов старения МГУ Михаил Высоких.

И ученым наконец-то удалось эту гипотезу подтвердить. В митохондриях они нашли специальный механизм, препятствующий производству активных форм кислорода. До определенного возраста эта программа "антистарения" в клетках прекрасно работает. Но потом просто "выключается", и организм начинает стремительно слабеть. Например, у обычных мышей этот защитный механизм "вырубается" уже на втором году жизни. А у знаменитого на весь мир долгожителя - голого землекопа - продолжает работать и защищать митохондрии от активных форм кислорода долгие годы.

В каком возрасте "защита от старения" отключается в клетках у человека? Можно ли продлить ее работу и "заморозить" весь процесс? Это исследователям еще предстоит выяснить.