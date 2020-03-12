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12.03.2020 06:53
Рубрика: В мире

В Австралии мужчина с ножом убил двух прохожих

В Австралии два человека погибли, и еще двое получили ранения в результате череды нападений вооруженного ножом мужчины. Инциденты произошли в Мельбурне.

Фото: УМВД по Костромской области
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В полицию в ночь на четверг поступило сообщение о прохожем с ножевыми ранениями, обнаруженном в одном из восточных районов города. Прибывшие на место полицейские оказали пострадавшему помощь, однако он скончался, пишет ТАСС. Удалось установить подозреваемого в нападении. При задержании он оказал сопротивление, и был застрелен сотрудниками полиции.

Позже выяснилось, что этот мужчина совершил еще ряд нападений на прохожих на улицах Мельбурна, ранив офицера полиции и двух женщин, одна из которых умерла в больнице, а вторая находится в критическом состоянии.

Личность нападавшего установлена. Он не имел связей с террористическими организациями и криминального прошлого.

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