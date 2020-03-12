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12.03.2020 20:34
Рубрика: Общество

Год на Солнце

Уникальный беспилотник совершил первый испытательный полет
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
Беспилотник PHASA-35 совершил испытательный полет на полигоне в Южной Австралии. На него специалисты возлагают большие надежды. Ведь летательный аппарат сможет находиться в полете целый год, не совершая посадку. Его топливо - энергия Солнца, которая преобразуется в электричество в эффективной солнечной батарее из арсенида галлия. Днем эта энергия запасается в литиево-ионных аккумуляторах, что обеспечивает полет как ночью, так и в облачном небе. Размах крыльев аппарата составляет 35 метров, при этом вся его сложная конструкция, изготовленная из углеродистых композитов и волокна, весит всего 150 килограммов.
Этот беспилотник способен выполнять самые разные задачи как для оборонки, так и для гражданки. Фото: baesystems.com Этот беспилотник способен выполнять самые разные задачи как для оборонки, так и для гражданки. Фото: baesystems.com
Этот беспилотник способен выполнять самые разные задачи как для оборонки, так и для гражданки. Фото: baesystems.com

Аппарат приводится в действие двумя электродвигателями, снабженными специальными высотными пропеллерами, это позволяет аппарату подниматься на высоту более 21 тысячи метров и летать в направлении против ветра, развивая скорость 93 - 145 километров в час. По мнению разработчиков, такие летательные аппараты должны занять промежуточное место между обычными самолетами и искусственными спутниками. Дело в том, что беспилотник гораздо дешевле в изготовлении и эксплуатации, чем искусственный спутник, и в то же время способен выполнять самые разные задачи гражданского и военного характера, включая дистанционное зондирование, наблюдение, обеспечение коммуникаций, сбор сведений о состоянии окружающей среды и т.д.

Этим полетом началась обширная программа летных испытаний уникального беспилотника, которая будет проводиться в течение всего 2020 года.

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