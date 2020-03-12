Аппарат приводится в действие двумя электродвигателями, снабженными специальными высотными пропеллерами, это позволяет аппарату подниматься на высоту более 21 тысячи метров и летать в направлении против ветра, развивая скорость 93 - 145 километров в час. По мнению разработчиков, такие летательные аппараты должны занять промежуточное место между обычными самолетами и искусственными спутниками. Дело в том, что беспилотник гораздо дешевле в изготовлении и эксплуатации, чем искусственный спутник, и в то же время способен выполнять самые разные задачи гражданского и военного характера, включая дистанционное зондирование, наблюдение, обеспечение коммуникаций, сбор сведений о состоянии окружающей среды и т.д.
Этим полетом началась обширная программа летных испытаний уникального беспилотника, которая будет проводиться в течение всего 2020 года.