Беспилотник PHASA-35 совершил испытательный полет на полигоне в Южной Австралии. На него специалисты возлагают большие надежды. Ведь летательный аппарат сможет находиться в полете целый год, не совершая посадку. Его топливо - энергия Солнца, которая преобразуется в электричество в эффективной солнечной батарее из арсенида галлия. Днем эта энергия запасается в литиево-ионных аккумуляторах, что обеспечивает полет как ночью, так и в облачном небе. Размах крыльев аппарата составляет 35 метров, при этом вся его сложная конструкция, изготовленная из углеродистых композитов и волокна, весит всего 150 килограммов.

Этот беспилотник способен выполнять самые разные задачи как для оборонки, так и для гражданки. Фото: baesystems.com

Аппарат приводится в действие двумя электродвигателями, снабженными специальными высотными пропеллерами, это позволяет аппарату подниматься на высоту более 21 тысячи метров и летать в направлении против ветра, развивая скорость 93 - 145 километров в час. По мнению разработчиков, такие летательные аппараты должны занять промежуточное место между обычными самолетами и искусственными спутниками. Дело в том, что беспилотник гораздо дешевле в изготовлении и эксплуатации, чем искусственный спутник, и в то же время способен выполнять самые разные задачи гражданского и военного характера, включая дистанционное зондирование, наблюдение, обеспечение коммуникаций, сбор сведений о состоянии окружающей среды и т.д.

Этим полетом началась обширная программа летных испытаний уникального беспилотника, которая будет проводиться в течение всего 2020 года.