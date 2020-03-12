Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко направил в Счетную палату развернутый ответ на претензии, прозвучавшие в адрес защитников по назначению.

Речь об адвокатах, которые предоставляются человеку государством. Как отметил вице-президент ФПА Михаил Толчеев, в отчете Счетной палаты раскрыто немало проблем, на необходимость устранения которых неоднократно указывала адвокатура. В их числе непрозрачность системы перечисления средств на оплату труда адвокатов, задержки оплаты, а также необоснованные отказы, которые потенциально ведут к дополнительным бюджетным расходам.

Но многие претензии, как полагают в адвокатуре, необоснованны. По словам Михаила Толчеева, они базируются на недостаточном понимании специфики адвокатской деятельности. Так, предполагая низкий уровень оказываемой юридической помощи, аудитор ссылается на статистику привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности. Однако не учтено, что качество юридической помощи составляет лишь незначительную часть претензий. Значительно число дисциплинарных производств на адвокатов возбуждается по делам, где речь не о качестве помощи, а о возможных нарушениях адвокатом этических требований и обязанностей по отношению к следствию, суду, коллегам. Например, если адвокат по назначению вступил в дело, когда у подследственного уже был свой адвокат. Или когда происходили необоснованные замены одного адвоката по назначению на другого, и это приводило к затяжкам дела.

Но претензии такого рода не могут свидетельствовать о качестве работы адвокатов. К тому же сейчас к защитникам предъявляются высокие требования. Как подчеркивают в ФПА, качество юридической помощи адвокатов гарантируется профессиональными и этическими требованиями, а также дисциплинарной ответственностью.

Например, Всероссийский съезд адвокатов утвердил Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, который содержит требования к деятельности адвоката, осуществляющего защиту по уголовному делу. Каждый защитник - не важно, по назначению или нет - должен совершить определенные шаги. Не сделал? Повод жаловаться. При этом, как подчеркивают в адвокатуре, недовольство может высказывать только гражданин. Государство здесь не является заказчиком, оно только платит.