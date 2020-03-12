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12.03.2020 16:57
Рубрика: Власть

В Госдуме обсудили риски увольнений из-за цифровизации экономики

Текст: Татьяна Замахина
В России есть риск высвобождения примерно 15 млн работников в ближайшие 10-15 лет цифровизации экономики. Проблему, требующую изменений в госполитике, обсудили в Госдуме депутаты и эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- 15 миллионов рабочих мест - это огромная цифра, и есть риск, что действующие механизмы государственной политики в сфере труда вряд ли смогут помочь этим людям трудоустроиться, - заявил депутат Госдумы Михаил Щапов.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По словам представителя КПРФ, чтобы этого избежать или смягчить последствия, требуется перестроить всю государственную систему управления рынком труда, сделать ее более гибкой и эффективной.

Президент портала SuperJob Алексей Захаров предложил идти по пути уменьшения рабочего дня, ведь при цифровизации будет расти производительность труда.

- Он должен быть меньше 8 часов, чтобы компенсировать рост производительности, - заявил эксперт.

Кроме того, он призвал работать над уровнем квалификации педагогов, чтобы они могли выпускать "конкурентоспособных на рынке труда людей".

На актуальность образования в решении проблемы "цифровой" безработицы обратила внимание и доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина. Она призвала актуализировать федеральные государственные общеобразовательные стандарты.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Генеральный директор "Эксперт РА" Сергей Тищенко призвал власти анализировать глобальные изменения на рынке труда и принимать решения по переобучению работников. Он также предложил источники финансирования переобучения людей, теряющих работу в результате цифровизации. "Это компании, которые осуществляют массовые сокращения своего персонала, - пояснил эксперт. - Если они не вкладывают деньги в разработку высоких технологий и если они не занимаются разработкой тех технологий, которые дают возможность сокращать издержки, то, безусловно, эти компании должны отчислять средства в специальные фонды для переобучения и переподготовки".

Создавать условия для подготовки, переподготовки новых специалистов, которых сегодня просто не хватает, посоветовал также директор направления по подготовке кадров для цифровой экономики Университета Национальной технологической инициативы "20.35" Олег Подольский.

В связи с этим он рассказал о проекте "персональные цифровые сертификаты".

- По сути, это бесплатная за счет государственной субсидии форма переобучения для получения второй, "цифровой", профессии, - объяснил эксперт. - Человек может обучиться работе со сквозными цифровыми технологиями, с данными, программированию, тем компетенциям и профессиям, которые сегодня крайне востребованы.

Фото: iStock
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По его словам, в проекте в пилотном режиме уже поучаствовали пять регионов. В 2020 году количество сертификатов будет увеличено в шесть раз - до 33 тысяч, а до конца 2024 года от государства будет выделен один миллион сертификатов. Соответственно, как минимум, один миллион человек будет переобучен.

В резолюцию по итогам обсуждения вошла, в числе прочего, инициатива введения на федеральном уровне института "цифровых омбудсменов", которые бы сглаживали корпоративные конфликты при вытеснении рабочей силы в силу научно-технического прогресса, вырабатывали обоснованные предложения при дальнейшем совершенствовании социально-экономической стратегии и т.д.

Эксперты также предложили выстроить прогрессивный механизм уплаты НДФЛ, что может помочь нивелировать поляризацию заработных плат, возникающую в результате перехода к новым условиям труда. Одновременно с этим была озвучена идея о введение вычетов из налогооблагаемой прибыли компаний, направленных на стимулирование переквалификации сотрудников.

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