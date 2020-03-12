В Госдуме обсудили риски увольнений из-за цифровизации экономики

В России есть риск высвобождения примерно 15 млн работников в ближайшие 10-15 лет цифровизации экономики. Проблему, требующую изменений в госполитике, обсудили в Госдуме депутаты и эксперты.

- 15 миллионов рабочих мест - это огромная цифра, и есть риск, что действующие механизмы государственной политики в сфере труда вряд ли смогут помочь этим людям трудоустроиться, - заявил депутат Госдумы Михаил Щапов.

По словам представителя КПРФ, чтобы этого избежать или смягчить последствия, требуется перестроить всю государственную систему управления рынком труда, сделать ее более гибкой и эффективной.

Президент портала SuperJob Алексей Захаров предложил идти по пути уменьшения рабочего дня, ведь при цифровизации будет расти производительность труда.

- Он должен быть меньше 8 часов, чтобы компенсировать рост производительности, - заявил эксперт.

Кроме того, он призвал работать над уровнем квалификации педагогов, чтобы они могли выпускать "конкурентоспособных на рынке труда людей".

На актуальность образования в решении проблемы "цифровой" безработицы обратила внимание и доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина. Она призвала актуализировать федеральные государственные общеобразовательные стандарты.

Генеральный директор "Эксперт РА" Сергей Тищенко призвал власти анализировать глобальные изменения на рынке труда и принимать решения по переобучению работников. Он также предложил источники финансирования переобучения людей, теряющих работу в результате цифровизации. "Это компании, которые осуществляют массовые сокращения своего персонала, - пояснил эксперт. - Если они не вкладывают деньги в разработку высоких технологий и если они не занимаются разработкой тех технологий, которые дают возможность сокращать издержки, то, безусловно, эти компании должны отчислять средства в специальные фонды для переобучения и переподготовки".

Создавать условия для подготовки, переподготовки новых специалистов, которых сегодня просто не хватает, посоветовал также директор направления по подготовке кадров для цифровой экономики Университета Национальной технологической инициативы "20.35" Олег Подольский.

В связи с этим он рассказал о проекте "персональные цифровые сертификаты".

- По сути, это бесплатная за счет государственной субсидии форма переобучения для получения второй, "цифровой", профессии, - объяснил эксперт. - Человек может обучиться работе со сквозными цифровыми технологиями, с данными, программированию, тем компетенциям и профессиям, которые сегодня крайне востребованы.

По его словам, в проекте в пилотном режиме уже поучаствовали пять регионов. В 2020 году количество сертификатов будет увеличено в шесть раз - до 33 тысяч, а до конца 2024 года от государства будет выделен один миллион сертификатов. Соответственно, как минимум, один миллион человек будет переобучен.

В резолюцию по итогам обсуждения вошла, в числе прочего, инициатива введения на федеральном уровне института "цифровых омбудсменов", которые бы сглаживали корпоративные конфликты при вытеснении рабочей силы в силу научно-технического прогресса, вырабатывали обоснованные предложения при дальнейшем совершенствовании социально-экономической стратегии и т.д.

Эксперты также предложили выстроить прогрессивный механизм уплаты НДФЛ, что может помочь нивелировать поляризацию заработных плат, возникающую в результате перехода к новым условиям труда. Одновременно с этим была озвучена идея о введение вычетов из налогооблагаемой прибыли компаний, направленных на стимулирование переквалификации сотрудников.