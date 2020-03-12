В Греции зажгли огонь Олимпийских игр-2020

Церемония зажжения олимпийского огня Игр 2020 года в Токио, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа, состоялась в четверг в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес.

В торжественном мероприятии приняли участие около 70 официальных гостей, в том числе президент Греции Прокопис Павлопулос, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, представители Оргкомитета "Токио-2020".

После зажжения из Древней Олимпии стартовала эстафета олимпийского огня, протяженность которой составит 3200 км по территории Греции. Она продлится восемь дней, пройдет через 31 город и 15 археологических площадок страны и завершится 19 марта на афинском стадионе "Панатинаикос". Там огонь передадут организаторам Олимпиады.

По традиции эстафету начал греческий спортсмен. Причем впервые в истории Игр этим факелоносцем стала женщина - олимпийская чемпионка в стрельбе из пистолета Анна Коракаки.

Президент греческого Олимпийского комитета Спирос Капралос напомнил о политике гендерного равенства.

- Наша золотая медалистка Анна Коракаки олицетворяет собой не только спортивные достижения, но и нашу веру в равенство полов и социальную интеграцию, - отметил Капралос. - Эти идеалы постоянно поддерживаются президентом МОК Томасом Бахом, которого мы вновь очень рады приветствовать в Олимпии.

Кстати, на стадион "Панатинаикос" в Афинах огонь также внесет спортсменка - олимпийская чемпионка 2016 года и чемпионка мира-2017 по прыжкам с шестом Екатерини Стефаниди.