В Израиле выявили коронавирус у двоих прилетевших из Москвы туристов

Два прилетевших из Москвы туриста заражены коронавирусом в Израиле. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. Гражданство госпитализированных пациентов не называется.

По данным ведомства, туристы 3 марта прибыли в Тель-Авив рейсом SU502 из Москвы в рамках организованного тура. Они жили в гостиницах в Тель-Авиве и Иерусалиме, посещали города Ашдод и Акко, Мертвое море, кратер Мицпе-Рамон, а также Голанские высоты, передает сообщение минздрава ТАСС.

Всего в Израиле выявлено уже 109 случаев заражения новым коронавирусом, трое выздоровели. С сегодняшнего дня все прибывающие в страну должны обязательно проходить двухнедельный карантин.