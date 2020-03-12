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12.03.2020 19:51
Рубрика: Экономика

Дальний Восток и Арктика поддадут газу

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
Рост промышленного производства в 2019 году продемонстрировали 70 из 85 субъектов РФ - на два больше, чем в прошлом году. Более чем на 10% промпроизводство выросло в Севастополе, Республике Крым, Московской области, Ингушетии, Ямало-Ненецком автономном округе, Бурятии, Якутии, Приморском крае и Магаданской области. Самое большое снижение (на 12,4%) зафиксировано в Северной Осетии. В среднем по России промпроизводство выросло на 2,3%.

Абсолютным лидером роста индекса промышленного производства стал Севастополь (+58,9%), главным образом за счет роста показателя "обеспечение электроэнергией, газом и паром" на 173,5%. В этой же сфере зафиксирован впечатляющий рост на 46,6% в Крыму. На полуострове в марте 2019 года было запущено две электростанции - Балаклавская ТЭС в Севастополе и Таврическая ТЭС в Симферополе. Суммарная мощность двух этих работающих на газе электростанций оценивается в 940 МВт (90% энергопотребления полуострова).

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В сфере добычи полезных ископаемых рост был зафиксирован во всей Западной Сибири - на 5,6% и на Дальнем Востоке - на 6,4%. Рост здесь мог быть и сильнее, но производство сдерживали условия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Хорошую динамику на Дальнем Востоке обеспечили запуск газопровода "Сила Сибири" в Китай, а также начало промышленной разработки Чаяндинского месторождения в Якутии, где рост промпроизводства составил 11,2%. Поскольку эти проекты находятся в стадии набора мощности и расширения, можно предположить, что в 2020 году их влияние усилится. Кроме того, свою роль должны сыграть подготовка и начало строительства Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) и Амурского газохимического комплекса (АГХК), которые смогут еще сильнее разогнать рост промышленного производства в регионе.

Фактор ОПЕК+ отразился на показателях добычи полезных ископаемых и в Восточной Сибири, где снижение производства на 1,5% произошло главным образом из-за того, что тормозился запуск новых нефтедобывающих проектов. Теперь выход из сделки ОПЕК+ не будет сдерживать отечественную нефтедобычу. Кроме Восточной Сибири это будет способствовать промышленному росту на Урале, в Арктике, Западной Сибири и Дальнем Востоке.

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На 34,3% выросло обеспечение электроэнергией, газом и паром и на 17% увеличилась добыча полезных ископаемых в Ямало-Ненецком автономном округе. Положительная динамика была обеспечена освоением и созданием инфраструктуры для новых арктических газовых месторождений и проектов по производству сжиженного газа. Последние привлекли в регион солидные, в том числе и иностранные инвестиции. На крупнейшем в России заводе по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" готовится к запуску 4-я очередь. Кроме того, уже началась подготовка к строительству еще более крупного предприятия "Арктик СПГ-2". Здесь же на Ямале в 2019 году началось освоение Харасавэйского газоконденсатного месторождения и строительство газопровода протяженностью около 100 км до Бованенковского месторождения. Также ведется освоение Южно-Мессояхского и Хальмерпаютинского месторождений - где создается инфраструктура, построены энергокомплекс, газопровод и вахтовые поселки.

Регионов со спадом в промышленности по итогам 2019 года оказалось меньше, чем в 2018 году, но также меньше стало регионов с быстрым ростом промышленности. "Увеличилось число субъектов РФ, где промышленность находилась в зоне стагнации (то есть динамика выпуска продукции в пределах от -1% до +1%)", - отметила эксперт Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Вера Кононова. Среди них оказалось немало промышленно развитых регионов - Красноярский край, Томская область, Челябинская область, Ивановская область, Омская область и другие.

Положение "лидеров" и "отстающих" в разных отраслях экономики для большинства регионов остается довольно неустойчивым. Особенно это касается областей со сравнительно небольшим выбором вариантов развития. "Для таких регионов оживление отдельных производств выражается в высоких темпах роста, а проблемы, пусть даже на одном предприятии, могут выразиться в спаде промышленности для всего региона", - пояснила Кононова.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Сергей Тихонов
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