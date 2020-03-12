В Кремле заявили о продолжении подготовки Парада Победы

Никаких рекомендаций или решений об ограничениях проведения Парада 9 мая в Москве нет, оснований для этого тоже нет, заявили в Кремле.

На вопрос о том, может ли Парад пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, ведь приглашены большие делегации, в том числе из Китая и Италии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что сейчас нет решений или рекомендаций штаба или других компетентных органов об ограничениях в плане проведения Парада.

Представитель Кремля напомнил, что приглашено много гостей и они уже подтвердили участие. "Пока об ограничении формата речи не идет, продолжается подготовка", - заметил он.

"Это очень широкомасштабное мероприятие", - добавил Песков. "А дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации", - продолжил он. Решение мэрии не разрешать в столице проводить массовые мероприятия, состав которых превышает пять тысяч человек, ограничено по времени, пояснил в ответ на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента, добавив, что Парад проходит на открытом воздухе. Будет ли дальше продлеваться эти ограничения или нет, сейчас сказать нельзя, считает Песков: "Потому что мы не можем сказать, какая будет эпидемиологическая ситуация".

"В настоящий момент решений нет, оснований для постановки такого вопроса тоже нет, но ситуацию нужно тщательно и тщательно мониторить. Что мы и делаем", - заключил представитель Кремля.