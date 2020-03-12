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12.03.2020 19:46
Рубрика: В мире

В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Текст: Юрий Сизов

В связи с распространением коронавируса в Латвии вплоть до апрельских пасхальных праздников объявлена чрезвычайная ситуация, сообщил на пресс-конференции 12 марта премьер-министр Кришьянис Кариньш. Лабораторные исследования подтвердили коронавирус уже у 16 жителей этой прибалтийской республики с населением менее двух миллионов человек, сообщают местные новостные порталы.

Фото: EPA-EFE/DAVID MARIUZ
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В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что заразившиеся коронавирусом жители Латвии буквально на днях вернулись из Испании, Италии, Австрии и Швейцарии, в одном случае заражение произошло уже в Латвии от человека, побывавшего в Швейцарии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний, данные которого приводит Делфи.

Поблагодарив медиков за квалифицированную работу, премьер дал понять, что в условиях пандемии, объявленной накануне ВОЗ, болезнь нельзя остановить, но можно ограничить. Именно для этого в стране и вводятся новые правили и чрезвычайное положение.

До 14 апреля, уточнил Кариньш, на всей территории страны закрываются учебные заведения. Временно прекращаются занятия и в спортивных секциях. Родители дошкольников, которые вынуждены водить ребенка в детский сад, обязаны до 13 марта письменно засвидетельствовать, что семья не посещала территории, в которых распространен коронавирус, не были в контакте с заболевшими и у них нет возможности оставить ребенка дома под присмотром взрослых. Кроме того, на ближайшие четыре недели будет введено ограничение массовых собраний, в том числе, концертов, шествий, митингов, соревнований, на которых присутствует более 200 человек.

Фото: Alessandro Pone/LaPresse via AP
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Латвийцев призывают не выезжать за границу, а все вернувшиеся из региона распространения коронавируса обязаны самоизолироваться на карантин.

Как уже сообщала "РГ", латвийская авиакомпания АirBaltic еще накануне приняла решение об увольнении 250 своих сотрудников. Речь идет, поясняли менеджеры компании, о сокращении, в основном, членов экипажей самолетов. Кроме того, руководство предложило части сотрудникам уйти в неоплачиваемые отпуска.

АirBaltic уже отменила 580 рейсов в период с 23 марта по 31мая. Стало известно, что по соображениям безопасности, а также следуя рекомендациям профильных учреждений, до конца апреля отменены все рейсы в Милан и Верону, а до конца мая - в Рим и Тель-Авив.

Кстати, еще в самом начале недели, 9 марта, МИД Латвии расширил список стран, которые настоятельно не рекомендовано посещать. В него были включены США, Австралия, Австрия, Бельгия, Египет, Франция, Греция, Ирак, Исландия, Канада, Кувейт, Великобритания, Малайзия, Норвегия, Испания, Таиланд, Германия и Швеция. Кроме того, не рекомендовано посещать Китай, Южную Корею, Японию, Сингапур, Иран и Италию.

В мире Европа Латвия Распространение коронавируса COVID-19

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