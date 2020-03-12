В Милане построят больницу, как в Ухане

Итальянская области Ломбардия, в наибольшей степени пострадавшая от коронавирусной эпидемии, намерена обзавестись отдельным госпиталем для размещения инфицированных больных.

Реанимационные отделения в местных больницах в буквальном смысле "трещат по швам", не хватает места даже в коридорах. Наиболее стабильных больных переводят в дома престарелых и реабилитационные центры, но это лишь временное решение проблемы. В регионе ощущается острая нехватка медиков - местные врачи, вынужденные работать в режиме нон-стоп, валятся с ног от бессилия. Не говоря уже о том, что медперсоналу, рискующему подцепить вирус, катастрофически не хватает медсредств: термометров, комбинезонов и масок.

Для того, чтобы не допустить санитарной катастрофы, власти Ломбардии в лице губернатора Аттилио Фонтаны и советника по здравоохранению Джулио Галлеры направили на утверждение правительства проект по строительству больничного комплекса по "уханьской модели".

Местом размещения временной больницы, как ожидается, станет павильон бывшей ярмарки (Fiera Milano City) площадью примерно 12 тысяч квадратных метров. Власти намерены трансформировать эту площадку в мегареанимацию с 500 новыми местами. Если Рим утвердит проект, госпиталь будет построен из сборных конструкций в рекордно короткие сроки.