Новости

В Железноводске у пруда нашли тело младенца в пакете 15:28
Сын Тома Хэнкса подтвердил, что его родители заразились коронавирусом 15:23
В Оренбуржье семью обвинили в финансировании ИГ 15:23
Не прошедшему карантин депутату Госдумы аннулируют пропуск 15:22
В Милане построят больницу, как в Ухане 15:16
Выплаты земским врачам и учителям освободят от НДФЛ 15:12
Собянин: В Некрасовке построят 5 новых детсадов и школ 15:11
Lifan будет экспортировать в Россию несколько моделей 15:05
Ветераны Архангельска получат от города выплаты к 75-летию Победы 14:57
Правительство не планирует вводить пошлину на экспорт пшеницы 14:54
Уральские врачи научат раковые клетки самоисцеляться 14:54
Крым получит дополнительные 7 млрд рублей финансовой поддержки 14:51
ЦСКА пустит на матчи "Уфой" и "Зенитом" только владельцев абонементов 14:50
Парламенты регионов Урала поддержали поправки в Конституцию 14:48
Клишас: Отзывы всех регионов на поправки в Конституцию должны поступить 13 марта 14:47
Испанский министр по равноправию заболела коронавирусом 14:44
За нарушения при голосовании по Конституции накажут штрафами и сроками 14:40
В Петербурге нашли канал продажи фейковых аккаунтов для каршеринга 14:38
В Приамурье неизвестный открыл стрельбу в школе 14:37
Кремль не согласился с заявлениями о ценовой войне против России 14:33
Баскетбольные Евролига и Кубок Европы приостановлены из-за коронавируса 14:31
Fiat остановил заводы в Италии из-за коронавируса 14:30
Челябинск и Магнитогорск могут стать городами трудовой доблести 14:27
В Мурманской области пройдут съемки фильма "Обратная связь" 14:27
В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 15:16
Рубрика: В мире

В Милане построят больницу, как в Ухане

Текст: Нива Миракян

Итальянская области Ломбардия, в наибольшей степени пострадавшая от коронавирусной эпидемии, намерена обзавестись отдельным госпиталем для размещения инфицированных больных.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Премьер Италии объявил о закрытии в стране магазинов и ресторанов

Реанимационные отделения в местных больницах в буквальном смысле "трещат по швам", не хватает места даже в коридорах. Наиболее стабильных больных переводят в дома престарелых и реабилитационные центры, но это лишь временное решение проблемы. В регионе ощущается острая нехватка медиков - местные врачи, вынужденные работать в режиме нон-стоп, валятся с ног от бессилия. Не говоря уже о том, что медперсоналу, рискующему подцепить вирус, катастрофически не хватает медсредств: термометров, комбинезонов и масок.

Для того, чтобы не допустить санитарной катастрофы, власти Ломбардии в лице губернатора Аттилио Фонтаны и советника по здравоохранению Джулио Галлеры направили на утверждение правительства проект по строительству больничного комплекса по "уханьской модели".

Местом размещения временной больницы, как ожидается, станет павильон бывшей ярмарки (Fiera Milano City) площадью примерно 12 тысяч квадратных метров. Власти намерены трансформировать эту площадку в мегареанимацию с 500 новыми местами. Если Рим утвердит проект, госпиталь будет построен из сборных конструкций в рекордно короткие сроки.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Курс доллара повысился до 75 рублей
Путин оценил риски "регуляторной гильотины"
Мишустин: Ситуация в российской экономике находится под контролем
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием в регионах России
Кто оплатит заграничное лечение российских туристов от коронавируса
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах