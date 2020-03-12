В мире массово отменяют крупные спортивные соревнования

Сначала власти Канады сообщили, что чемпионат мира-2020 по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале с 18 по 22 марта, не состоится.

Об этом на пресс-конференции поведал министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Маккенн. Отметим, что решение местных властей полностью поддержал Международный союз конькобежцев (ISU).

При этом в союзе не исключили, что в ближайшее время может быть определена новая дата проведения ЧМ, отметив, что турнир, если его перенесут, пройдет не раньше октября 2020 года.

Также не ранее октября мы увидим и чемпионат мира по хоккею с мячом. Турнир должен был пройти весной в Иркутске.

"Мы уже получили сообщения от сборной Казахстана об отказе от участия, и мы знаем, что у других команд также существуют опасения по поводу дальней поездки и взаимодействия с большим количеством людей. Благодаря этому решению мы сможем провести хороший и справедливый чемпионат мира в Иркутске в хороших условиях и с участием всех лучших команд", - заявил журналистам глава Международной федерации бенди Борис Скрынник.

Придется ждать лучших времен и теннисисткам. Финал Кубка Федерации 2020 года в столице Венгрии Будапеште отложен на неопределенный срок. На турнире, который был запланирован на 14-19 апреля, женская сборная России должна была сыграть с хозяйками соревнований, а также с командой Франции.

"Нам очень жаль, что пришлось принять такое решение, но здоровье и безопасность болельщиков и спортсменов важнее всего. Коронавирус представляет серьезную угрозу и мы должны были действовать ответственно. Эта ситуация выходит за рамки спорта", - сказал президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти.

Наконец, небывалое произошло в США. Национальная баскетбольная ассоциация объявила о приостановке регулярного чемпионата. Как говорится в заявлении лиги, тесты центрового "Юты Джаз" Руди Гобера на коронавирус дали положительный результат, который стал известен незадолго до матча команды с "Оклахома-Сити Тандер". На это сообщение одним из первых отреагировал форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс. "Люди, мы отменяем спортивные мероприятия, школьные занятия, работу в офисе и тому подобное. Что нам действительно нужно отменить, так это 2020 год. Эти очень тяжелые три месяца. Храни вас бог. Берегите себя", - написал Леброн в Twitter.