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12.03.2020 20:10
Рубрика: Культура

В Москве представят новую версию оперы "Маленький трубочист"

Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
"Маленький трубочист", Камерная сцена Большого театра имени Покровского, 30 и 31 мая
"Маленький трубочист" - жутковатая и очень английская по духу сказка. Счастливого финала, к сожалению, здесь быть не может. Фото: Пресс-служба Большого театра "Маленький трубочист" - жутковатая и очень английская по духу сказка. Счастливого финала, к сожалению, здесь быть не может. Фото: Пресс-служба Большого театра
"Маленький трубочист" - жутковатая и очень английская по духу сказка. Счастливого финала, к сожалению, здесь быть не может. Фото: Пресс-служба Большого театра

Сочинение, созданное Бенджамином Бриттеном на либретто Эрика Крозье специально для юных артистов, в оригинале называется "Давайте создадим оперу". По идее, эта такая опера в опере. В первой части публика и актеры вместе придумывали действие, следуя инструкциям композитора. Во второй - разыгрывали историю маленького трубочиста. На этой ставшей знаковой для Камерного музыкального театра постановке, что была сделана в 1979 году известным эстонским режиссером Арне Микком при личном участии Бориса Покровского в легендарном подвале на Соколе в Москве, выросло не одно поколение детей.

Фото: Предоставлено организаторами
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И пережив ребрендинг - присоединение к Большому театру России, уже на втором году другой жизни было решено сделать новую версию прекрасной бриттеновской оперы. На сей раз первой части в спектакле нет. Юный герой жутковатой и очень английской по духу сказки - маленький трубочист Сэм в исполнении 11-летнего Леона Автаева. Он оказывается в приюте для детей с особенностями, больше похожем на тюрьму, где детей воспитывают наставники с явно измененной психикой. Например, самый большой кошмар всех ребят, которые в полосатых костюмах выглядят как заключенные, - миссис Бэггот (Екатерина Большакова), она ходит с вороной на плече. А сами детки забавляются не с игрушками, а исключительно с анатомическими препаратами - заспиртованными органами то ли человека, то ли животных.

Кажется, что режиссер (и сценограф в одном лице) Олег Долин, который впервые ставит оперу, вытащил на прогулку в черное прямоугольное пространство спектакля, где нет привычного деления зала на сцену и партер, полное собрание детских страхов, ужасов и кошмаров. В музыке Бриттена, конечно, таится мистический, пугающий подтекст. Но не он один. И сконцентрироваться исключительно на нем еще не означает разгадать, расшифровать этот психологический "ребус", тем более лишив сюжет важного контраста первой части. Вместе с профессиональными певцами в спектакле заняты участники детской студии, что существует в театре с того же 1979 года. Маленьким артистам сложно дается непростая музыка Бриттена и пение на английском языке (разговорные диалоги разыгрываются по-русски). Они не всегда совпадают с оркестром, что под дирижерской палочкой Айрата Кашаева старается найти мягкое и точное звучание.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Трудно для детей и жить в предлагаемых костюмах художницы Евгении Панфиловой. Если трубочиста нарядили лишь в резиновый парик-шапку "Ежик", напоминающий щетку, что стоит у каждого в уборной, то рыжая шерсть, что лежит во все стороны, явно очень мешает и бегать, и петь крошечной бедняжке Софи (Анжелика Автаева), мучается Джонни (Александр Лазуткин), который в огромном поролоновом костюме мальчика-шара еле передвигается.

Несмотря на все препятствия, дети все же сбегают из этого заведения. Но это - детская страшилка, где не может быть счастливого финала. И сбежав из одной тюрьмы, они попадают в другую клетку цирка шапито.

Культура Театр Музыкальный театр Гид-парк

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