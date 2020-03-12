В Норвегии отменили последний этап Кубка мира по биатлону

В четверг в Финляндии стартует этап Кубка мира по биатлону. Мужская спринтерская гонка пройдет без зрителей по решению организаторов. Не исключен вариант, что последующие гонки в Контиолахти и вовсе могут быть отменены.

В то же время судьба заключительного этапа Кубка мира в Норвегии, который должен был пройти 20-22 марта, уже известна.

По решению Международного союза биатлонистов эти соревнования будут отменены. Об этом проинформировала пресс-служба IBU.

Окончательное решение об отмене этапа приняли власти Осло из-за коронавируса.

В Норвегии в настоящее время зарегистрировано уже более 600 заболеваний COVID-19.