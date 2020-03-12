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12.03.2020 07:24
Рубрика: В мире

Масштабные учения НАТО прекращены в Норвегии из-за коронавируса

Масштабные международные учения НАТО Cold Response в Норвегии, прекращены из-за риска распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK, ссылаясь на командование вооруженными силами королевства.

Фото: Стрингер/РИА Новости
В ЦВО начались учения ракетных войск и артиллерии

Ситуация с распространением коронавируса выходит из-под контроля. "Мы хотим сохранить обороноспособность, чтобы можно было поддерживать общество в этот непредсказуемый период", - цитирует РИА Новости заявление руководителя учений Руне Якобсена.

Ранее было известно об одном зараженном коронавирусом военнослужащем, после чего около 850 его сослуживцев оказались на карантине. Восьмого марта Финляндия отозвала с учений 400 своих военных. Однако в Cold Response задействованы еще 14 тысяч представителей вооруженных сил США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии.

За последние сутки число заболевших в Норвегии резко выросло. Еще во вторник было 277 инфицированных по всей стране, а уже к середине дня среды число пациентов увеличилось до 430.

В мире Европа Норвегия Международные организации НАТО Распространение коронавируса COVID-19

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