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12.03.2020 20:35
Рубрика: В мире

В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса

Текст: Ариадна Рокоссовская
Польские СМИ сообщили о первой смерти от коронавируса в этой стране. Всего там зафиксирован 51 случай заражения COVID-19, и в последние дни их число стремительно растет. Только в четверг стало известно о 20 новых заболевших.
Фото: EPA-EFE/Marcin Bielecki POLAND OUT Фото: EPA-EFE/Marcin Bielecki POLAND OUT
Фото: EPA-EFE/Marcin Bielecki POLAND OUT

57-летняя женщина, которая скончалась от тяжелой двусторонней пневмонии в больнице города Познань, работала в психиатрической клинике, а также принимала пациентов в частном медицинском учреждении. Она не выезжала за границу и не общалась с людьми, у которых на сегодняшний день диагностирован коронавирус, но в понедельник анализ на COVID-19 дал положительный результат. Вследствие этого ее коллеги - 18 человек, большинство из которых врачи и медсестры, помещены на карантин, а несколько сотен пациентов находятся под эпидемиологическим надзором. Ее муж и дочь также госпитализированы - у них обнаружен коронавирус. Сын умершей пациентки работает в ресторане быстрого питания. Несмотря на то, что у него COVID-19 обнаружен не был, ресторан был закрыт на дезинфекцию, а сотрудников владелец отпустил в профилактический отпуск.

Это печальное событие совпало с объявлением министра здравоохранения Лукаша Шумовского, что он подпишет распоряжение о "введении в Польше положения эпидемиологической угрозы". Это означает, что он может своим решением, например, закрывать учреждения и отменять мероприятия. Но в стране уже и так введены ограничения на массовые мероприятия, отменены концерты, и даже суды, в том числе Верховный суд и сенат, перенесли важные заседания на последние дни марта. Например, в Варшаве до 31 марта будет работать только один суд, который займется неотложными вопросами. Из-за того, что в Польше к тому же закрыты образовательные учреждения, многие родители были вынуждены вместо работы остаться дома со своими маленькими детьми. Власти, по требованию оппозиции, пообещали выплачивать им пособия. Вдохновившись этим успехом, оппозиционеры требуют сделать бесплатными парковки, чтобы люди как можно меньше ездили в общественном транспорте.

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Лукаш Шумовский также пообещал, что диагностика коронавируса в Польше будет не хуже, чем в странах Западной Европы. На сегодняшний день соответствующее оборудование имеется только в специальных лабораториях, пропускная способность которых - около двух тысяч тестов в день. Но скоро в систему будут включены университетские клиники. В связи с распространением вируса в Польше, по всей стране будут созданы 19 специализированных больниц, сформированы бригады медиков, работающих с больными COVID-19. Медицинским учреждениям будут выданы дополнительные средства на закупку резко подорожавших одноразовых масок.

Оптимистичные заявления министра подпортил варшавский сенатор Александер Почей, который вернулся из Парижа, где встречался с коллегами во французском парламенте. Он опубликовал заявление о том, что сам отправил себя на карантин, так как один из депутатов и несколько сотрудников парламента Франции заболели коронавирусом. "Когда я обратился в эпидемиологическую службу, мне сказали, что, если у меня нет проявлений заболевания, то исследований на COVID-19 делать не будут. А проявлений у меня пока нет", - написал сенатор. По его словам, он "из чувства ответственности за парламентариев и сотрудников парламента решил не приходить на неделе в Сенат".

В мире Европа Польша Распространение коронавируса COVID-19

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