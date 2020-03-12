В столице США объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в столице США - Вашингтоне. Об этом сообщила мэр Мюриэл Боузер. По ее словам, в среду в городе были выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, общее число заболевших достигло десяти.

Режим ЧС дает возможность вводить обязательный карантин, а также преследовать по закону продавцов, которые пытаются завышать цены в период кризиса, пишет РИА Новости. Столичный округ Колумбия распространил рекомендацию пересмотреть необходимость проведения любых массовых мероприятий и отменить те, в которых предполагается участие тысячи и более человек.

Режим ЧС действует в США уже на территориях 24 штатов, пишет ТАСС. Согласно последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, скончались 37 человек.