В Турции призвали перенести начало туристического сезона из-за COVID-19

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал владельцев отелей и гостиниц перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает NTV.

"Когда происходит активное распространение коронавируса, разумно перенести на конец апреля поступающие из-за границы запросы туроператоров. Мы считаем, что сократить въездной турпоток в нашу страну по сравнению с прошлым годом - это правильное решение в сложившихся условиях", - заявил министр.

Он также добавил, что Анкара намерена разработать ряд мер для поддержки туристического бизнеса в подобной ситуации. Кроме того, по словам Эрсоя, культурные и туристические мероприятия в стране будут перенесены на май.