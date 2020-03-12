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12.03.2020 10:00
Рубрика: В мире

В Турции призвали перенести начало туристического сезона из-за COVID-19

Текст: Диана Ковалева

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал владельцев отелей и гостиниц перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает NTV.

Фото: EPA
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"Когда происходит активное распространение коронавируса, разумно перенести на конец апреля поступающие из-за границы запросы туроператоров. Мы считаем, что сократить въездной турпоток в нашу страну по сравнению с прошлым годом - это правильное решение в сложившихся условиях", - заявил министр.

Он также добавил, что Анкара намерена разработать ряд мер для поддержки туристического бизнеса в подобной ситуации. Кроме того, по словам Эрсоя, культурные и туристические мероприятия в стране будут перенесены на май.

В мире Ближний Восток Турция Распространение коронавируса COVID-19

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