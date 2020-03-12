Видео: Лера Кудрявцева получила травму головы в Дубае

Российская телеведущая, актриса и танцовщица Лера Кудрявцева была травмирована на отдыхе. Согласно комментарию самой теледивы в Instagram, Лера "долбанулась башкой" во время катания на карусели в Дубае, ОАЭ.

Подробности она уточнила сегодня, приложив видео с опасного развлечения: "Даже не знаю как бы это помягче рассказать. Короче я тупая! Кто в этом не сомневался - ликуйте! Признаю!!!" (стиль - автора).

"Ну естеССно Лера увидела огонёчки, музыку, карусели и поперлась вприпрыжку так сказать на карусельку, перед этим плотненько так перекусив том ямом, японским пирожным, кофе ну и всякими там вкусностями", - задорно излагает дива далее.

И после: "Вот там вдали воссевшая на 4 стула одной *** (ягодицами) с босыми ногами - это я. Как обычно начиналось все весело, медленно покачивая, пока *** (блин) этот стул не перевернулся на 360 и я со всей дури не долбанулась башкой".

По словам 48-летней Леры, следом у нее - "все как в тумане".

"Если я буду тупить - знайте, у меня карусельная травма *** (блин)", - предупреждает звезда малых экранов.

Стоит обратить внимание, что Лера улетела отдыхать после своего ухода с телеканала Муз-ТВ. Кудрявцева предприняла этот шаг, когда ее заменили на более молодую Ольгу Бузову в качестве ведущей ежегодного вручения премии канала.

Ранее сообщалось, что у Леры удалили грудные импланты.