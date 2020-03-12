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12.03.2020 09:44
Рубрика: Экономика

Внешнеторговый оборот России сократился на 4,4%

Текст: Ирина Алпатова
Торговые войны, коронавирус и падение рубля пока не сказалось на официальной таможенной статистике.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Опубликованные Федеральной таможенной службой данные за январь 2020 года оказались вполне ожидаемыми. Внешнеторговый оборот России по сравнению с январем прошлого года немного снизился (-4,4%) до 46,2 млрд долларов, импорт немного вырос (+2,8%, 16,2 млрд долларов), экспорт немного упал (-7,9%, 29,9 млрд долларов). Основу экспорта традиционно составили топливно-энергетические товары, основу импорта - машины и оборудование. Основным внешнеторговым партнером среди стран дальнего зарубежья по-прежнему остается Китай.

Отдельные товарные позиции показали интересную динамику - так, например, экспорт водки упал в январе на 31,6% в стоимостном выражении. Впрочем, январь не является показательным в этом отношении - в начале года показатели по алкоголю всегда низкие.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Увеличился экспорт грузовых автомобилей (+21%) и машин и оборудования (+29%). Вырос импорт в Россию сливочного масла (+35%), сыров и творога (+23%).

Но в целом структура внешней торговли изменилась мало. Гораздо более интересными должны стать данные за февраль, на показателях которого уже скажутся негативные факторы, которые начали накапливаться еще с 2019 года.

"Сейчас мы можем наблюдать то, что называют "идеальным штормом" - когда слишком много негативных факторов сошлись в одной точке. И нет триггера, который помог бы отыграть ситуацию", - считает Галина Кузнецова, доцент РАНХиГС.

К переросшей в пандемию эпидемии коронавируса добавилась сложная ситуация в нефтяном секторе и последовавшее за этим падение рубля. По мнению Кузнецовой, России сложно будет в ценовой войне на сырьевом рынке. "Спрос на сырье падает, и выигрывать будут те, кто может осуществлять добычу в более комфортных условиях. Саудовская Аравия находится в более выгодном положении", - поясняет она.

"Падение экспортных цен означает автоматическое снижение стоимостных объемов экспорта. Затронет это не только нефть, но также СПГ, трубопроводный газ, черные металлы и уголь", - перечисляет Александр Кнобель, директор института международной экономики и финансов ВАВТ.

Скорее всего, можно ожидать сокращения импорта. Уже сейчас многие предприятия страдают от повышения цен и осложнения ситуации с Китаем. Приостановлен импорт комплектующих, сокращаются поставки фармпродукции.

Фото: Геннадий Аносов
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Доля несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в общей структуре российских внешних поставок подрастет. Коснется это, в первую очередь, продукции высокой степени переработки - оборудования и продукции АПК. "Слабый рубль для экспортеров машиностроения и продовольствия станет плюсом - товары получат конкурентные преимущества из-за невысокой стоимости. К сожалению, высокотехнологичной продукции в структуре нашего экспорта не так много, и стоимостные объемы несырьевого экспорта в большей степени будут зависеть от таких групп товаров, как, например, металлы и удобрения. Поэтому в целом стоимостные объемы несырьевых поставок, скорее всего, будут снижаться", - говорит Кнобель.

Остается надежда на молодые технологические стартапы, считает Кузнецова. Именно здесь формируются новые ниши.

"Сейчас появляется много новых молодых предпринимателей, которые развивают 3Д-печать или создают цифровые платформы, оказывая услуги, в том числе, за рубежом. Это небольшие компании, которые работают в узких нишах. Но мы живем в цифровую эпоху. Возможно, именно поддержка таких начинаний позволит нам удержаться на плаву", - резюмирует она.

Экономика ВЭД Правительство Минфин ФТС

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