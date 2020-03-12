Володин обсудил взаимодействие с главой АСИ

В Госдуме состоялась встреча председателя нижней палаты Вячеслава Володина с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.

Как сообщила пресс-служба ГД, обсуждались вопросы взаимодействия палаты с АСИ.

- В своей законотворческой деятельности Государственная Дума всегда опирается на мнение экспертного и профессионального сообщества, - заверил Вячеслав Володин по итогам встречи.

Он назвал АСИ одной из авторитетных экспертных площадок.

- Участие Агентства в подготовке законодательных инициатив положительно скажется на качестве законотворчества, - отметил спикер.