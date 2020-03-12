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12.03.2020 14:10
Рубрика: Общество

ВОЗ объяснила, зачем нужно применять максимально жесткие карантинные меры

Текст: Ирина Невинная

Обеспечение карантинных мер позволяет замедлить распространение вируса и выиграть время для подготовки больниц и медицинского персонала к увеличению числа заболевших, об этом сообщили сегодня в ВОЗ.

Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
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"Мы должны подтолкнуть все страны, всех нас к тому, чтобы всеми силами бороться за подавление распространения вируса. Тем самым вы спасаете жизни. Тем самым вы выигрываете больше времени на подготовку больниц. Поэтому делайте все возможное и максимально интенсивно", - заявил на брифинге в Женеве Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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