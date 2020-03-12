Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на 10 млн долларов

Совет международной федерации легкоатлетических ассоциаций World Athletics утвердил список санкций в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а так же план по восстановлению статуса организации.

В частности, ВФЛА оштрафована на 10 млн долларов, пять из которых необходимо внести на депозит World Atletics до 1 июля текущего года. Вторая половина штрафа носит условный характер и будет активирована, если ВФЛА допустит новые нарушения антидопинговых правил или покажет недостаточный прогресс в выполнении пунктов по восстановлению.

Кроме того, число атлетов от России, получивших нейтральных статус, на таких крупных турнирах, как Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира, будет ограниченным и не должно превышать десять человек. На других международных соревнованиях это ограничение действовать не будет: в них смогут принять участие все спортсмены, получившие нейтральный статус. Однако этот список может быть пересмотрен, если ВФЛА вовремя не заплатит первую часть уже упомянутого штрафа.

Кроме того, разработана дорожная карта по восстановлению ВФЛА в правах. В нее входит создание специальной комиссии, в которую должны войти минимум два человека от комиссии спортсменов при ВФЛА. На заседаниях комиссии по восстановлению ВФЛА должны присутствовать два представителя World Athletics, причем все их расходы обязана покрыть принимающая сторона.