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12.03.2020 01:20
Рубрика: В мире

ВВС США атаковали базу иракского ополчения на границе с Сирией

ВВС США нанесли удары по базе иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", расположенной на границе Сирии с Ираком. Об этом в ночь на четверг передал телеканал Sky News Arabia, уточнив, что подвергшаяся атаке база находится в районе деревни аль-Хурай в западной провинции Анбар.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Тем временем государственный телеканал Сирии Ikhbariya сообщил о том, что авиация "неустановленной принадлежности" наносит авиаудары по сирийской территории, к юго-востоку от пограничного КПП "Аль-Букемаль", пишет РИА Новости. Отмечается, что нанесен материальный ущерб.

Идет ли речь об одной атаке или двух разных, пока не уточняется.

Ранее, в среду, военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу, погибли три человека. Предположительно это два американца и британец. Кроме того, 12 человек ранены. Это бойцы коалиции во главе с США, которая выполняет в Ираке задачи по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

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