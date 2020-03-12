ВВС США атаковали базу иракского ополчения на границе с Сирией

ВВС США нанесли удары по базе иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", расположенной на границе Сирии с Ираком. Об этом в ночь на четверг передал телеканал Sky News Arabia, уточнив, что подвергшаяся атаке база находится в районе деревни аль-Хурай в западной провинции Анбар.

Тем временем государственный телеканал Сирии Ikhbariya сообщил о том, что авиация "неустановленной принадлежности" наносит авиаудары по сирийской территории, к юго-востоку от пограничного КПП "Аль-Букемаль", пишет РИА Новости. Отмечается, что нанесен материальный ущерб.

Идет ли речь об одной атаке или двух разных, пока не уточняется.

Ранее, в среду, военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу, погибли три человека. Предположительно это два американца и британец. Кроме того, 12 человек ранены. Это бойцы коалиции во главе с США, которая выполняет в Ираке задачи по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").