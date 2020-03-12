Новости

Сын Тома Хэнкса подтвердил, что его родители заразились коронавирусом 15:23
В Оренбуржье семью обвинили в финансировании ИГ 15:23
Не прошедшему карантин депутату Госдумы аннулируют пропуск 15:22
В Милане построят больницу, как в Ухане 15:16
Выплаты земским врачам и учителям освободят от НДФЛ 15:12
Собянин: В Некрасовке построят 5 новых детсадов и школ 15:11
Lifan будет экспортировать в Россию несколько моделей 15:05
Ветераны Архангельска получат от города выплаты к 75-летию Победы 14:57
Правительство не планирует вводить пошлину на экспорт пшеницы 14:54
Уральские врачи научат раковые клетки самоисцеляться 14:54
Крым получит дополнительные 7 млрд рублей финансовой поддержки 14:51
ЦСКА пустит на матчи "Уфой" и "Зенитом" только владельцев абонементов 14:50
Парламенты регионов Урала поддержали поправки в Конституцию 14:48
Клишас: Отзывы всех регионов на поправки в Конституцию должны поступить 13 марта 14:47
Испанский министр по равноправию заболела коронавирусом 14:44
За нарушения при голосовании по Конституции накажут штрафами и сроками 14:40
В Петербурге нашли канал продажи фейковых аккаунтов для каршеринга 14:38
В Приамурье неизвестный открыл стрельбу в школе 14:37
Кремль не согласился с заявлениями о ценовой войне против России 14:33
Баскетбольные Евролига и Кубок Европы приостановлены из-за коронавируса 14:31
Fiat остановил заводы в Италии из-за коронавируса 14:30
Челябинск и Магнитогорск могут стать городами трудовой доблести 14:27
В Мурманской области пройдут съемки фильма "Обратная связь" 14:27
В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке 14:26
В Нальчике загорелся лес на площади 1500 "квадратов" 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 15:12
Рубрика: Экономика

Выплаты земским врачам и учителям освободят от НДФЛ

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от НДФЛ выплаты по программам "Земский врач" и "Земский учитель".

В соответствии с инициативой депутатов от "Единой России" выплаты освобождаются от налога независимо от их размера. В настоящее время налог не взимается только с сумм, не превышающих один миллион рублей.

Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

- Поправки избавят земских докторов и земских учителей, решивших работать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и труднодоступных территориях от необходимости уплачивать НДФЛ с части компенсационных выплат, которая превышает один миллион рублей, - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ко второму чтению депутаты договорились зафиксировать, что эта налоговая льгота будет иметь обратную силу и применяться в отношении тех выплат, уже произведенных учителям и врачам с начала 2020 года, рассказал он.

У законопроекта есть еще одна цель, которая поможет малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет быстрее получить положенные выплаты.

Этой нормой реализуется поручение президента из Послания Федеральному Собранию. Помощь должна максимально оперативно и в полном объеме доходить до конечного получателя, подчеркнул председатель Госдумы.

- Для получения выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет подать заявление, - объяснил он.

Такой же подход уже был реализован Госдумой в поправках о получении материнского капитала. Это резко сократило число необходимых документов с 18 до всего одного заявления.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Курс доллара повысился до 75 рублей
Путин оценил риски "регуляторной гильотины"
Мишустин: Ситуация в российской экономике находится под контролем
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием в регионах России
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ