Выплаты земским врачам и учителям освободят от НДФЛ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от НДФЛ выплаты по программам "Земский врач" и "Земский учитель".

В соответствии с инициативой депутатов от "Единой России" выплаты освобождаются от налога независимо от их размера. В настоящее время налог не взимается только с сумм, не превышающих один миллион рублей.

- Поправки избавят земских докторов и земских учителей, решивших работать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и труднодоступных территориях от необходимости уплачивать НДФЛ с части компенсационных выплат, которая превышает один миллион рублей, - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ко второму чтению депутаты договорились зафиксировать, что эта налоговая льгота будет иметь обратную силу и применяться в отношении тех выплат, уже произведенных учителям и врачам с начала 2020 года, рассказал он.

У законопроекта есть еще одна цель, которая поможет малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет быстрее получить положенные выплаты.

Этой нормой реализуется поручение президента из Послания Федеральному Собранию. Помощь должна максимально оперативно и в полном объеме доходить до конечного получателя, подчеркнул председатель Госдумы.

- Для получения выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет подать заявление, - объяснил он.

Такой же подход уже был реализован Госдумой в поправках о получении материнского капитала. Это резко сократило число необходимых документов с 18 до всего одного заявления.