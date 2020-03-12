Ситуация с коронавирусом может подогреть спрос на услуги онлайн-видеосервисов в России, полагает гендиректор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов. "Все, что касается домашних развлечений - видеоигр, просмотра ТВ и фильмов в интернете - сейчас будет востребовано", - заявил он "Российской газете".

В ближайшее время гражданам придется больше времени проводить дома. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий. Организаторы также оперативно корректируют форматы их проведения, учитывая ограничительные меры, которые вводятся для борьбы с распространением коронавируса. Без зрителей на этой неделе решено было проводить шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между столичными "Спартаком" и "Динамо". При пустых трибунах состоится товарищеская встреча Швеция - Россия, намеченная на 28 марта.

Для онлайн-видеосервисов это время может стать настоящим звездным часом. Тем более что привычка платить за легальный видеоконтент и просматривать его в удобном формате у многих пользователей уже сформировалась.

Только за последний год российский рынок онлайн-кинотеатров вырос на 50% и достиг отметки в 17,1 млрд руб. Доходы, полученные от пользовательских платежей, составили 12,9 млрд рублей (рост на 68%). Наибольший рост, по данным "ТМТ Консалтинг", показала подписка. На нее впервые пришлось более половины всего рынка онлайн-кинотеатров (59%). Реклама принесла видеосервисам 4,2 млрд руб. (рост на 13%).

На динамике рынка положительно отразилось увеличение платящей аудитории, укрепление привычки совершать покупки в интернете, рост проникновения интернет-доступа, smartTV и смартфонов, активизация на рынке крупнейших интернет-компаний и медиахолдингов. В числе других факторов успеха аналитики называют партнерство онлайн-кинотеатров с ведущими российскими и голливудскими студиями, а также активную борьбу с пиратством. Теперь свою лепту может внести и коронавирус.

В Китае за время разгула эпидемии востребованность онлайн-сервисов выросла в разы. Настоящий бум переживают услуги доставки продуктов и повседневных товаров. Курьеры в Поднебесной заслужили славу едва ли не национальных героев, спасающих тех, кто боится выходить из дома и контактировать с окружающими.

В России также отмечается спрос на услуги сервисов доставки. Но пока, к счастью, он не связан с ситуацией вокруг коронавируса. Спрос на доставку в 2020 году продолжает расти, но он обусловлен изменением модели поведения потребителей, рассказали "Российской газете" в Delivery Club. Представитель "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки" добавил, что февраль и начало марта - время традиционно высокого спроса - пользователи заказывают еду в офис и домой к праздникам, которых в это время в России много.

В пресс-службе OZON, сообщили, что помимо товаров для личной гигиены - например, антисептических гелей и других подобных средств, продажи которых онлайн сейчас на 40% выше, чем в среднем в осенне-зимний сезон, когда повышен риск заболеваний, наблюдается возросший спрос на товары для домашнего досуга. Так продажи подписок на игры и онлайн кинотеатры увеличились на 211%, настольных игр - на 80%. В целом люди перенесли большее число покупок в онлайн: например, год назад в типичном заказе было 4-5 товаров, сейчас - 7-8, отметил представитель компании.

В пресс-службе Wildberries заявили, что не отмечают аномальных изменений спроса на интернет-покупки, вызванных с распространением новостей о коронавирусе и не ожидают резкого скачка онлайн-продаж, если ситуация усугубится.