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12.03.2020 19:18
Рубрика: Экономика

Бедность отступила на 0,8 процента

Текст: Валерий Выжутович (Политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
Росстат сообщил: реальные располагаемые доходы населения выросли за прошедший год на 0,8 процента (оборот розницы - на 1,6). Доходы растут второй год подряд после четырехлетнего падения. По мнению директора финансового центра "Сколково - РЭШ" Олега Шибанова, основную роль в увеличении доходов сыграли зарплаты. За год они выросли на 2,5 процента, их доля в реальных располагаемых доходах сейчас превышает 50 процентов. Сыграло свою роль и замедление инфляции. По данным Росстата, в 2019 году она составила 3 процента, и таким образом рост располагаемых доходов стал более реальным.

В России слегка сократилось и неравенство по зарплатам. Как сообщает Росстат, в 2019 году разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8 раза, в 2009-м - 14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. Эксперты прогнозируют и дальнейшее сближение по зарплатам. Сейчас у 10 процентов наименее оплачиваемых работников зарплата составляет 12,1 тыс. руб. в месяц, у 10 процентов наиболее высокооплачиваемых - 157,2 тыс. руб.

Фото: iStock
Росстат оценил изменения реальных доходов в регионах РФ за 2019 год

По официальной статистике, сегодня самый высокий разрыв в оплате труда - в рыбоводстве (28,8 раза), научной деятельности (19,3) и информационных технологиях (17,6), самый низкий - в производстве транспортных средств (7,1 раза) и текстильных изделий (7,2). В Москве 10 процентов наиболее высокооплачиваемых работников получают 337,8 тыс. руб., 10 процентов наименее оплачиваемых - 20,6 тыс. руб., и разрыв составляет 16,4 раза. Минимальную зарплату (11,2 тыс. руб.) получают 1,2 процента работников, максимальную (от 500 тыс. руб.) - 0,1. Часть работников получают зарплату 33,9-40 тыс. руб. (9,7 процента), 50-60 тыс. руб. (8 процентов) и 60-75 тыс. руб. (7,4 процента).

Что касается среднего класса, то он перестал экономить и начал активно тратить. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса "Потребительский индекс Иванова", который проводится по заказу Sberbank CIB. В опросе участвуют 2300 россиян в возрасте 18-65 лет, проживающих в 164 городах с населением более 100 тысяч человек. Опрос проводится по методике, соответствующей опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС, но охватывает более широкий спектр вопросов о потребительском поведении среднего класса.

В некотором росте реальных располагаемых доходов сыграли роль зарплаты и замедление инфляции

Как показывают опросы, средний класс стал меньше экономить на продуктах питания и пользоваться промоакциями. Выросла его готовность совершать крупные покупки, что аналитики объясняют ростом реальных доходов на фоне рекордно низкой инфляции. Доля тех, кто экономит на питании вне дома, развлечениях, отдыхе и коммунальных услугах, упала до минимума. Экспертами Sberbank CIB зафиксировано и повышение индекса национального благосостояния - он вырос на 5 процентов. На 1 процент сократилась доля россиян, считающих экономику страны нестабильной. Кроме того, среди участников опроса отмечено снижение уровня безработицы - до 10,9 процента по сравнению с 11,3 во втором квартале 2016 года. Четверть опрошенных сообщили, что их зарплата с начала года была повышена или проиндексирована на 6,3 процента. Согласно опросам ВЦИОМ, экономическим положением в стране сегодня довольны 14 процентов граждан. Больше половины опрошенных (61 процент) характеризуют его как среднее, четверть - как плохое. Средним экономическое положение в стране считают 52 процента россиян, очень плохим - 29 процентов, а 14 процентов полагают, что положение улучшилось.

Фото: iStock
Названы регионы с московскими зарплатами

При всем при том, по данным Росстата, минимальный доход, необходимый сегодня средней российской семье, - 58,5 тысячи рублей. Столько требуется ей, чтобы свести концы с концами. При этом 79,5 процента семей испытывают трудности с приобретением самого необходимого, а 14,6 процента сталкиваются с большими затруднениями. Более половины семей (53 процента) не могут позволить себе неожиданные траты, например, ремонт или срочные медицинские услуги. Десятая часть опрошенных не может покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня, 21,1 процента семей не могут позволить себе есть фрукты в любое время года. Четверть семей не может пригласить домой гостей на праздник. Каждая вторая семья не может позволить себе раз в год одну неделю отпуска проводить вне дома. С 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11 процентов.

По данным Росстата, минимальный доход, необходимый сегодня средней российской семье, - 58,5 тысячи рублей

Стоит, впрочем, отметить одну особенность. Российские граждане, имеющие высокий доход, нередко склонны прибедняться. Им это свойственно более чем кому бы то ни было. Такое открытие после проведенного ими исследования о субъективном восприятии неравенства сделали экономисты Владимир Гимпельсон (НИУ ВШЭ) и Дэниел Трейсман (Калифорнийский университет). Составляя выборку более или менее обеспеченных людей, исследователи принимали во внимание наличие объектов недвижимости и автомобилей. В среднем по странам, где проводился опрос, таких оказалось 9 процентов (в России - около 5). И выяснилось, что 70 процентов состоятельных россиян причисляют себя к бедным. На Украине таких "бедняков" 77 процентов, в Белоруссии - 60. Это называется "субъективная бедность". Что же до бедности объективной, то в прошедшем году она в России на 0,8 процента отступила.

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