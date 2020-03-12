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Xiaomi представила "бюджетного зверя" Redmi Note 9 Pro и назвала цену

Текст:   Антон Благовещенский
12.03.2020,  
13:43
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi провела онлайн-презентацию, на которой представила новый бюджетный флагман Redmi Note 9 Pro и его более прокаченную версию Max.

Оба смартфона имеют основную квадрокамеру (64 Мп для Pro Max, 48 Мп - для Pro), а также фронталку (32 Мп у версии Pro Max, 16 Мп - у Pro), спрятанную в круглом вырезе в верхней части экрана. Основные камеры поддерживают запись 4K-видео.

Характеристики устройств также во многом схожи: процессор Snapdragon 720G, дисплей с диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки (у Pro - на мощности 18 Вт, у Pro Max - 33 Вт).

Объем оперативной памяти у Redmi Note 9 Pro Max составляет 6 или 8 Гб, у Pro - 4 или 6 Гб, постоянной - 64 или 128 Гб.

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Смартфоны оснащены боковым сканером отпечатков пальцев, разъемом для наушников, поддерживают новые стандарты Wi-Fi и Bleutooth 5.0. О наличии модулей NFC не сообщается - во всяком случае, в моделях для рынка Индии.

Что касается цен, то они будут следующими.

Redmi Note 9 Pro:

- 4/64 Гб - 12999 рупий (13100 рублей)

- 6/128 Гб - 15999 рупий (16100 рублей)

Redmi Note 9 Pro Max:

- 6/64 Гб - 14999 рупий (15100 рублей)

- 6/128 Гб - 16999 рупий (17100 рублей)

- 8/128 Гб - 18999 рупий (19100 рублей)ф

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Фото: iStock
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