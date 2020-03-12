За нарушения при голосовании по Конституции накажут штрафами и сроками

Госдума приняла во втором чтении законопроекты об уголовной и административной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по изменениям Конституции.

Предлагается распространить на новую процедуру уже действующую ответственность за нарушения избирательных прав граждан.

Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы.

В частности, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. А незаконная выдача бюллетеня может повлечь для члена избирательной комиссии штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Аналогичные санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования.

Подделка избирательных документов наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или тюремным сроком до четырех лет. За воспрепятствование осуществлению избирательных прав лишения свободы не предусмотрено, штраф может составить до 80 тыс. рублей, суд также вправе назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Административное наказание будет предусмотрено за нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении, нарушение прав члена избирательной комиссии, вмешательство в осуществление комиссией ее полномочий. В зависимости от степени тяжести предусмотрено наказание в виде штрафов для физических лиц от 300 рублей до 2,5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Напомним, что накануне был одобрен закон о поправках в Основной закон. Одобрение граждан в ходе общероссийского голосования будет являться условием вступления в силу изменений в Конституции. Оно намечено на 22 апреля.