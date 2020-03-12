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12.03.2020 16:27
Рубрика: Власть

Захарова: МИД сократил число краткосрочных командировок из-за коронавируса

Текст: Диана Ковалева

МИД РФ сократил количество краткосрочных командировок дипломатов до необходимого минимума из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Чиновникам запретили зарубежные командировки из-за коронавируса

"Принято решение, я говорю сейчас о министерстве иностранных дел России, о сокращении краткосрочных командировок до необходимого минимума", - заявила Захарова на брифинге.

Она также добавила, что в среду российская сторона получила обращение председателя Генеральной Ассамблеи ООН о дополнительных мерах и изменениях в программе работы органа в период с марта по апрель текущего года. В частности, президиум Ассамблеи предложил уменьшить количество дипломатов, посещающих штаб-квартиру ООН во время заседаниий органа, а также более не приглашать участников, которые проживают за пределами штата и города Нью-Йорк.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Распространение коронавируса COVID-19

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