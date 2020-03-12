Захарова назвала "апофеозом лжи" действия США и Британии в отношении Ассанжа

Действия Вашингтона и Лондона в отношении создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа являются апофеозом двойных стандартов и лжи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что 7 марта дело Ассанжа рассматривалось на постоянном совете ОБСЕ. В ходе заседания российская делегация указала на неприемлемость лишения Ассанжа возможности получать нормальную медицинскую помощь и свободно общаться со своими адвокатами, отметила дипломат. Однако, как заявила Захарова, Британия и США иначе смотрят на положение создателя WikiLeaks: "Дело Ассанжа, по их мнению, не имеет ничего общего со свободой слова и свободой СМИ, а распространение им секретной информации якобы поставило под угрозу жизни многих людей. То есть они фактически обвиняют журналиста в распространении правды, объясняя это угрозой жизни. Это апофеоз имперской логики двойных стандартов и лжи".

Официальный представитель российского МИДа также подчеркнула, что ряд правозащитных организаций уже раскритиковал нарушение прав Ассанжа, а также его преследование. Однако, по мнению Захаровой, то, что происходит с публицистом, сложно называть "преследованием". Его пытают и над ним издеваются, и тут речь идет не о преследовании, а о преступлении, которое может закончиться фатально, подчеркнула дипломат.

По ее словам, мировая общественность сегодня нисколько не сомневается в политической подоплеке кампании, направленной против Ассанжа. В этой связи она призвала правозащитное сообщество и профильные международные структуры "продолжить оказывать все усилия для того, чтобы в отношении Ассанжа восторжествовала справедливость или, по крайней мере, его сейчас усилиями Вашингтона и Лондона не убили".