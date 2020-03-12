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12.03.2020 13:58
Рубрика: Общество

Получены первые данные о планете с железными дождями

Текст: Тимур Алимов
Визуализация железного дождя на экзопланете WASP-76b. Фото: ESO/M. Kornmesser Визуализация железного дождя на экзопланете WASP-76b. Фото: ESO/M. Kornmesser
Визуализация железного дождя на экзопланете WASP-76b. Фото: ESO/M. Kornmesser

Участники проекта ESPRESSO (Echelle Spectrograph) на самом большом телескопе (VLT) в чилийской пустыне Атакама впервые сумели исследовать экстремальную экзопланету WASP-76b, на которой идут дожди из железа.

Космический объект расположен в созвездии Рыб на расстоянии 640 световых лет от Земли. Как рассказал профессор Женевского университета Дэвид Эренрайх, планета похожа на земную Луну, к своей родительской звезде она обращена только одной стороной, а другая находится в вечной темноте. Из-за этого WASP-76b является ультра-горячей - температура на ее дневной стороне поднимается выше 2,4 тысячи градусов по Цельсию, что приводит к испарению металлов.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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В связи с большой разницей температур на экзопланете образуются сильные ветры, которые переносят пары металла на холодную сторону, где они конденсируются в железные капли.

- Наблюдения показали, что в атмосфере WASP-76b содержится много атомов железа. Их часть благодаря вращению и ветрам оказываются в ночной части и попадают в более прохладную среду. В результате и образуются железные дожди, - пояснила астрофизик из испанского центра астробиологии Мария Роза Сапатеро Осорио.

Ученые полагают, что открытия на WASP-76b помогут продвинуться в изучении климата других экстремальных экзопланет.

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