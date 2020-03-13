Овен

Вы быстро решите задачи, которые кажутся наиболее важными, а затем определитесь с новыми целями.

Телец

Вам будет проще увидеть перспективу своих действий. Если все будете делать втайне от конкурентов, вы преуспеете.

Близнецы

Вам будет сложно противостоять желанию немного приукрасить действительность.

Рак

Неделя хорошо подходит для поездок, в том числе романтических, и обещает много приятных минут влюбленным.

Лев

Неделя подходит для общения с близкими по духу людьми. Будет шанс что-то изменить к лучшему в отношениях.

Дева

Вы найдете выходы из запутанных ситуаций. Но там, где нужно опередить остальных в погоне за удачей, вы не преуспеете.

Весы

Вы полны сил и энергии, действуете решительно. Хорошо складываются деловые отношения, вы отлично поладите со всеми.

Скорпион

Некоторые Скорпионы встретят людей, у которых многому научатся. В личных отношениях влияние позитивных тенденций.

Стрелец

Вы станете увереннее, если будете прислушиваться к интуиции и не захотите тратить время на проверку очевидного.

Козерог

Не стоит забывать об обещаниях: партнеры будут внимательно следить за их выполнением.

Водолей

Вам лучше заниматься делом, не ограниченным жесткими сроками, чем подвести людей, помешанных на пунктуальности.

Рыбы

Вы будете нуждаться в одобрении тех, кого любите. Близкие смогут вить из вас веревки.