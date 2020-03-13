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В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за угрозы коронавируса 00:04
Россия помогла поставить оборудование для разгрузки зерна на Кубу 12.03.2020
"Манчестер Юнайтед" забил в гостях 5 мячей в ворота ЛАСКа 12.03.2020
Российский боксер Егоров стал претендентом на титул WBA 12.03.2020
"Динамо" выбило "Спартак" из розыгрыша Кубка Гагарина 12.03.2020
У советника верховного лидера Ирана диагностирован коронавирус 12.03.2020
Британия поддержала идею Путина о саммите "пятерки" СБ ООН 12.03.2020
Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии 12.03.2020
В Израиле выявили коронавирус у двоих прилетевших из Москвы туристов 12.03.2020
В Беларуси подтвердили коронавирус у 21 пациента 12.03.2020
Первый в крае больной коронавирусом помещен в больницу Краснодара 12.03.2020
В Калининграде открыли горячую линию для вернувшихся из Китая и Италии 12.03.2020
Санкции против "дочки" "Роснефти" ввели в США 12.03.2020
Ученые разработали новый класс препаратов от рака на основе палладия 12.03.2020
Медики подтвердили отсутствие коронавируса у умершего пациента в Коммунарке 12.03.2020
На продажу выставлен "Запорожец" без пробега 12.03.2020
В Крыму арестованы члены ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 12.03.2020
В Петербурге выделили 850 млн рублей на лечение 15 пациентов с СМА 12.03.2020
Еще четверо москвичей с коронавирусом - снова из Италии 12.03.2020
В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 12.03.2020
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Овен

Вы быстро решите задачи, которые кажутся наиболее важными, а затем определитесь с новыми целями.

Телец

Вам будет проще увидеть перспективу своих действий. Если все будете делать втайне от конкурентов, вы преуспеете.

Близнецы

Вам будет сложно противостоять желанию немного приукрасить действительность.

Рак

Неделя хорошо подходит для поездок, в том числе романтических, и обещает много приятных минут влюбленным.

Лев

Неделя подходит для общения с близкими по духу людьми. Будет шанс что-то изменить к лучшему в отношениях.

Дева

Вы найдете выходы из запутанных ситуаций. Но там, где нужно опередить остальных в погоне за удачей, вы не преуспеете.

Весы

Вы полны сил и энергии, действуете решительно. Хорошо складываются деловые отношения, вы отлично поладите со всеми.

Скорпион

Некоторые Скорпионы встретят людей, у которых многому научатся. В личных отношениях влияние позитивных тенденций.

Стрелец

Вы станете увереннее, если будете прислушиваться к интуиции и не захотите тратить время на проверку очевидного.

Козерог

Не стоит забывать об обещаниях: партнеры будут внимательно следить за их выполнением.

Водолей

Вам лучше заниматься делом, не ограниченным жесткими сроками, чем подвести людей, помешанных на пунктуальности.

Рыбы

Вы будете нуждаться в одобрении тех, кого любите. Близкие смогут вить из вас веревки.

Общество Ежедневник Гороскоп

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