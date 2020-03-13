Банк России предоставит банкам полтриллиона рублей

Банк России перед открытием торгов на Московской бирже в пятницу объявил о проведении аукциона "репо" "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей. Такие аукционы позволяют ЦБ быстро увеличивать предложение банковской ликвидности.

Одновременно регулятор сохранил повышенный (5 млрд долларов вместо 3 млрд) лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня".

Этот лимит был установлен накануне первых после обвала нефтяных цен в результате распада сделки ОПЕК+ торгов на Московской бирже. Тогда же Банк России также решил провести аукцион РЕПО "тонкой настройки" на 500 млрд рублей.

Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы, но указывает на "колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран". Рынки в четверг испытали сильнейшее однодневное падение за несколько десятков лет.

"Банк России продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности в том числе с учетом ее развития", - говорится в сообщении ЦБ.