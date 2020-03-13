ЧЕ по скалолазанию в Москве перенесен на июнь

Чемпионат Европы по скалолазанию, который должен был пройти с 20 по 27 марта, перенесен на лето.

Как сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России, решение о переносе соревнований было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Новый срок проведения чемпионата Европы в Москве - с 15 по 22 июня 2020 года. Турнир сохранит за собой статус отборочного мероприятия на Олимпийские игры в Токио.

Решение о переносе было принято после обращения президента Международной федерации спортивного скалолазания Марко Сколариса к мэру Москвы Сергею Собянину. 10 марта им было направлено официальное письмо с просьбой совместными усилиями найти возможность проведения соревнований в более поздние сроки и тем самым не подвергать спортсменов, тренеров, судей, зрителей потенциальной опасности.