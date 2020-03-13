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Рубрика: Спорт

Чемпионат Европы по дзюдо в Праге перенесли из-за пандемии коронавируса

Чемпионат Европы по дзюдо в Праге перенесли с начала мая на конец июня, сообщил президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Чемпионат Европы перенесен на конец июня. Такое решение было принято в четверг по инициативе Чешской федерации дзюдо, чтобы сохранить турнир за Прагой", сказал Соловейчик, которого цитирует ТАСС.

По его словам, в Европейском союзе дзюдо эту инициативу поддержали. "В сложившейся ситуации нужно слышать друг друга и помогать", - отметил глава организации.

Ранее были приостановлены или отменены многие крупные спортивные соревнования. Среди них чемпионат мира по фигурному катанию, матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года, НХЛ, НБА, футбольная Лига чемпионов, баскетбольная Евролига, теннисный Кубок Федерации и другие.

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