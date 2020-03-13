Чемпионаты Франции и Германии по футболу приостановлены из-за коронавируса

Чемпионаты Франции и Германии будут приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.

Немецкая футбольная лига сообщила о том, что чемпионат страны будет приостановлен после матчей нынешнего тура до 2 апреля. В понедельник ожидается совещание, на котором это решение будет утверждено. Пока же в нынешние выходные все матчи Бундеслиги пройдут без зрителей.

"Президиум принял решение предложить руководящему органу приостановить проведение матчей в обеих лигах с 17 марта по 2 апреля. Перед нами стоит цель успеть завершить сезон к лету", - сообщается в заявлении DFL.

Профессиональная футбольная лига Франции объявила о приостановке чемпионата страны в высшей и первом дивизионах. В отличие от Германии руководители французской лиги пока не говорят о том, сколько продлится пауза в чемпионате. Сообщается, что многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены чемпионаты Испании, Италии, Франции и Португалии.