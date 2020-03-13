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13.03.2020 13:15
Рубрика: Экономика

Delivery Club на фоне коронавируса ввел бесконтактную доставку

Текст: Юлия Кривошапко

Сервис доставки готовой еды Delivery Club с 13 марта запускает функцию бесконтактной доставки. Курьеры будут оставлять заказ в рюкзаке до двери, отходить на расстояние не менее трех метров и сообщать о доставке по телефону.

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Функция будет доступна для доставки по домашним адресам и при оплате безналичным расчетом, уточнили в компании.

Кроме того, с 16 марта в Москве для курьеров будет организована бесплатная раздача медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств, также откроется медицинский пункт проверки всех курьеров на признаки заражения.

"Опыт стран, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, показывает, что их жители начинают существенно чаще пользоваться доставкой еды. Мы изучили меры профилактики, применяемые зарубежными сервисами, и считаем правильным заблаговременно начать их внедрение, ознакомить курьеров и клиентов с новым процессом", - пояснил операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.

Экономика Бизнес Крупные компании Распространение коронавируса COVID-19

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