Delivery Club на фоне коронавируса ввел бесконтактную доставку

Сервис доставки готовой еды Delivery Club с 13 марта запускает функцию бесконтактной доставки. Курьеры будут оставлять заказ в рюкзаке до двери, отходить на расстояние не менее трех метров и сообщать о доставке по телефону.

Функция будет доступна для доставки по домашним адресам и при оплате безналичным расчетом, уточнили в компании.

Кроме того, с 16 марта в Москве для курьеров будет организована бесплатная раздача медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств, также откроется медицинский пункт проверки всех курьеров на признаки заражения.

"Опыт стран, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, показывает, что их жители начинают существенно чаще пользоваться доставкой еды. Мы изучили меры профилактики, применяемые зарубежными сервисами, и считаем правильным заблаговременно начать их внедрение, ознакомить курьеров и клиентов с новым процессом", - пояснил операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.