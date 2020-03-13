Демпфер может принести в бюджет дополнительно 300 млрд рублей

Бюджет России может получить 300 млрд дополнительных доходов в результате действия демпфирующего механизма при низких ценах на нефть. Об этом заявил глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, сообщает ТАСС. Демпфирующий механизм был разработан после осеннего топливного кризиса 2018 года.

Он нивелирует для нефтяников разницу между экспортными и внутренними ценами на бензин и дизель.

Когда стоимость топлива в Европе выше, чем установлена в России, при поставках на внутренний рынок производители получают часть прибыли из федерального бюджета.

Это компенсация за то, что они могли бы получить в результате экспорта. Но если все складывается наоборот, и цены в России оказываются выше европейских, уже нефтеперерабатывающие заводы должны перечислить в федеральный бюджет часть средств. Последнее и происходит сейчас при низких котировках барреля.

Механизм действует с начала 2019 года, с корректировкой (увеличением) размера компенсации 1 июля 2019 года.