Депутаты перенесли конференцию в честь 75-летия Победы из-за коронавируса

Международная конференция, приуроченная к 75-летию Великой Победы, откладывается на более поздние сроки из-за ситуации с коронавирусом.

Конференция "Народы мира в борьбе против нацизма: одна цель одна победа" должна была состояться 17 апреля в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. В мероприятии планировалось участие ветеранов ВОВ, парламентариев, делегаций из стран антигитлеровской коалиции, СНГ, представителей партий Социалистического интернационала. Организатором выступила "Справедливая Россия".

Как сообщил председатель партии Сергей Миронов, вынужденное решение принято ради безопасности участников.

- На фоне возрастающей угрозы коронавируса мы не можем рисковать безопасностью и здоровьем наших дорогих ветеранов, гостей и делегатов со всего мира, - заявил он. - Поэтому мы приняли непростое, но необходимое решение о переносе даты мероприятия. Уверен, что участники конференции отнесутся к этому решению с пониманием и обязательно приедут к нам в более благоприятное время.

Ранее Госдума из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки отменила проведение третьего Международного форума "Развитие парламентаризма". Форум планировали провести с 28 июня по 1 июля в Колонном зале Дома союзов в Москве. Причиной отмены также стали меры профилактики против распространения коронавируса.