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13.03.2020 13:28
Рубрика: Общество

Для галереи "Дорога памяти" собраны данные о 27 млн участников войны

Текст: Юрий Гаврилов
В Минобороны РФ продолжают собирать фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны. Их разместят в галерее "Дорога памяти". Ее вместе с главным храмом Вооруженных сил России сейчас достраивают в подмосковном парке "Патриот". Открытие уникального историко-мемориального комплекса приурочат к празднованию 75-летия Победы.
Во время работы пункта оцифровки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в рамках проекта "Дорога Памяти". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Во время работы пункта оцифровки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в рамках проекта "Дорога Памяти". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Во время работы пункта оцифровки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в рамках проекта "Дорога Памяти". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Храм и галерею создают на добровольные пожертвования, сумма которых уже превысила 3 миллиарда рублей. Средства поступают на банковские счета благотворительного фонда "Воскресение". По словам его руководителя Александра Каньшина, деньги на эту стройку внесли президент РФ Владимир Путин, члены правительства, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, российских и международных общественных организаций, видные деятели науки, культуры и искусства. И, конечно же, тысячи рядовых граждан страны, которым дорога память о фронтовиках, спасших мир от фашистской чумы. Список жертвователей, по словам Каньшина, есть на сайте фонда и будет внесен в специальную книгу, которая будет вечно храниться в Храме Победы.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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По данным Минобороны, на сегодняшний день собрано свыше 7 миллионов фотографий и более 27 миллионов данных о фронтовиках и тружениках тыла. Ранее глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу сообщил, что галерея "Дорога памяти" должна увековечить подвиг 33 миллионов участников войны. "Рассказать о них - значит обессмертить их имена, сохранить историю своей семьи, нашей многонациональной Родины", - считает министр. Кроме того, на галерею поместят землю с воинских захоронений в России и за рубежом. По словам Шойгу, мемориальный комплекс даст людям, чьи родные пропали без вести, и тем, кто не знает место погребения погибших на войне, возможность помянуть их, возложить цветы, зажечь свечи. Такую возможность предоставят и родственникам участников иных боев и сражений, в том числе в Афганистане, Корее, Вьетнаме, Анголе и других.

Фото: Министерство обороны РФ
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9 Мая эта акция не прекратится. Сбор данных продолжится с тем, чтобы на "Дороге памяти" не осталось белых пятен. Филиал Центрального музея Вооруженных сил в парке "Патриот", по мнению Шойгу, должен стать центром духовного и военно-патриотического воспитания не только военнослужащих, но и всех граждан России.

А пока продолжается сбор денег на строительства храма и галереи. Расчетные счета, на которые надо отправлять пожертвования, можно узнать в интернете, набрав в поисковой строке "Фонд Воскресение".

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минобороны 75-летие Победы Вторая мировая война

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