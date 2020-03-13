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Текст:   Марина Трубилина 
13:50 13.03.2020

Пострадавшие при ЧС дома расселят быстрее

Ускорить расселение домов, пострадавших от природных катаклизмов, предлагает Минстрой. Ведомство разработало поправки в порядок признания помещений непригодными для проживания.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Недостатки нынешних правил признания помещений подлежащими расселению выявила генпрокуратура, анализируя ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области, которое произошло летом прошлого года. При действующих правилах решение жилищных проблем пострадавших граждан слишком затягивается, отметили в прокуратуре.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В российских городах прогнозируется ажиотажный спрос на жилье

В связи с этим Минстрой предлагает ввести ускоренный порядок определения судьбы зданий, оказавшихся в зонах чрезвычайных ситуаций. Если дом попал в сводный перечень объектов, находящихся в границах зоны ЧС и подлежащих обследованию (он формируется на основании списка пострадавших граждан), то жителям не придется самостоятельно собирать для комиссии пакет документов. Комиссия будет принимать решения о состоянии здания на основании этого списка. За жителями домов, не попавших в перечень, остается право самостоятельно подавать заявления в комиссию.

Проектом постановления правительства предусмотрено и сокращение сроков принятия решений. При ликвидации ЧС комиссия должна будет определять судьбу зданий в течение 20, а не 30 дней с момента поступления документов. А органы власти - принимать решения о расселении или ремонте дома в течение 10 дней после получения заключения комиссии, а не 30 дней, как обычно.

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