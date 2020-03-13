ФИФА отменила мартовские матчи отбора к ЧМ-2022

Международная федерация футбола сообщила о переносе отборочных матчей чемпионата мира 2022 года в Южной Америке на более поздний срок.

Причиной для такого решения стал коронавирус, отменивший уже немало различных крупных спортивных турниров.

Как говорится в сообщении на сайте ФИФА, данное ограничение касается матчей,назначенных на 23-31 марта.

Для принятия окончательного решения по этому вопросу ФИФА консультировалась с КОНМЕБОЛ. Пока новые даты проведения этих игр ещё не определены.

Ранее ФИФА приняла решение о переносе отборочных матчей ЧМ-2022 в Азии.