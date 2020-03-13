Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

Министр внутренних дел Австралии Питтер Даттон заразился коронавирусом, после чего его отправили на карантин. Об этом сообщил сам чиновник на своей странице в Twitter.

"Утром я проснулся с температурой и болью в горле", - написал Даттон, добавив, что тест на COVID-19 дал положительный результат.

Пока неясно, где и как министр подхватил опасную инфекцию. В настоящее время он чувствует себя удовлетворительно.

По последним данным, в Австралии выявлены свыше ста случаев заболевания пневмонией нового типа, трое человек умерло.